Вертикальный аккумуляторный пылесос GREENWORKS GD24SVK4 – идеальный помощник для уборки дома и чистки автомобиля

Фото предоставлены пресс-службой бренда Greenworks.

Теперь бренд готов предложить потребителям не только надежный аккумуляторный садовый и ручной инструмент, но также удобную и мощную бытовую технику. В 2022 году Компания выходит на рынок бытовой техники и представляет новые аккумуляторные вертикальные пылесосы GD24SVK4 и GD24SVK4D.

Новый вертикальный пылесос GD24SVK4 из линейки 24В имеет немало преимуществ. Компактное устройство, внешне отлично вписывается в дизайн любого дома за счет органичных цветов, не создает проблем при хранении — для него достаточно уголка в шкафу или за дверью. Мощный, но компактный и легкий бытовой прибор прекрасно подходит для чистки полов, стен, лестниц. А вертикальное, без изгибов, положение трубы гарантирует наилучшее всасывание мусора.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Greenworks.

«Как эксперты в области аккумуляторной техники, любящие свое дело, мы не хотим останавливаться на достигнутых высотах. Наша главная задача - предоставлять людям качественные инструменты, которые облегчают им жизнь. Мы верим, что вертикальные пылесосы Greenworks быстро найдут своего потребителя и займут достойное место на рынке бытовой техники», — так прокомментировала запуск нового продукта Рада Рожицкая, генеральный директор компании Greenworks.

Модель GD24SVK4 представляет собой прибор «два в одном» — вертикальный пылесос для уборки больших пространств, который превращается в компактный ручной пылесос, способный эффективно почистить сиденье автомобиля, диван или запылившееся кресло.

Пылесос питается от аккумулятора 24V. Полностью заряженной батареи емкостью 4 А*ч хватает на 45 минут непрерывной работы, причем уровень заряда и оставшееся время работы выводится на специальный LED-дисплей. На нем же с помощью сенсорных кнопок можно увеличить или уменьшить мощность устройства.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Greenworks.

К пылесосу прилагается набор из шести насадок «на все случаи жизни»: моторизированная эдектрощетка, мини-электрощетка для удаления шерсти, щелевая насадка, мягкая щетка для деликатных поверхностей, насадка 2-в-1, а также несколько клипс для крепления насадок к трубке. Кстати, электрощетки легко разбираются без использования дополнительных инструментов, так что с их очисткой сложностей не возникнет.

GREENWORKS GD24SVK4 оснащен современным бесщеточным двигателем DigiPro общей мощностью 500 Вт и надежным фильтром HEPA13, который обеспечивает чистоту воздуха на выходе. На тот случай, если нужно прибраться в темных уголках, у пылесоса есть встроенная в щетку LED-подсветка.

Мощность всасывания устройства составляет 170 Вт, а максимальный воздушный поток достигает 21 л/с. При том, что GD24SVK4 компактный и легкий (2,3 кг без учета аккумулятора), емкость для пыли довольно велика — 0,5 л. Этого вполне достаточно для полноценной уборки квартиры.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Greenworks.

GD24SVK4 представлен в черно-зеленом цвете, поставляется с аккумулятором емкостью 4 А*ч с USB портом и зарядной базой с креплением на стену. В линейке представлена также модель GD24SVK4D в белом цвете с аналогичными характеристиками. Она комплектуется зарядной базой на подставке и аккумулятором емкостью 4 А*ч. Аккумулятор заряжается на 100% всего за 30 минут. Кстати, аккумулятор подходит ко всей технике GREENWORKS из линейки 24V – это более 50 моделей: дрели, шуруповерты, гайковерты, цепные пилы, газонокосилки, триммеры, воздуходувы, кусторезы и другие инструменты, поэтому в дальнейшем при покупке техники можно существенно сэкономить.