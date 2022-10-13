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По данным Федеральной службы безопасности России, взрывное устройство для теракта на мосту через Керченский пролив было замаскировано в рулоны с пленкой. ЦОС ФСБ сообщил: «Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг». В начале августа взрывчатка была отправлена из порта Одессы в болгарский город Русе по контракту между киевским ООО «Транслогистик УА» и Baltex Capital S.A. (г. Русе). Потом на пути смертельного груза были Грузия, Армения, Ставропольский и Краснодарский края. В итоге по уголовному делу о теракте на Крымском мосту ФСБ задержала пять российских граждан и трех граждан Украины, а также гражданина Армении. Организатором взрыва стало Главное управление разведки минобороны Украины под кураторством Кирилла Буданова. Кстати, их же еще глава эстонского МИДа первым поспешил поздравить с «удачной операцией». Эхо «удачи» – воздушная тревога по всей Украине.
Сотрудники ФСБ пресекли подготовку украинскими спецслужбами теракта на одном из транспортно-логистических терминалов Брянска. Силовики задержали 55-летнего гражданина незалежной, который прибыл в одну из приграничных областей нашей страны транзитом через Эстонию. Он имел конкретное задание от СБУ. В России диверсант изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств. Под контролем спеца украинских спецслужб негодник собрал взрывное устройство на съемной квартире. Провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании. Хотел заложить там собранное им взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте. В ЦОС ФСБ сообщают: «Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием». Но раскаяние – не всегда путь к исправлению, для горбатого есть лишь оно радикальное средство.
Париж отважно направит в Трансильванию (Румынию) – нет не отряд по борьбе с вампирами: пока всего лишь бригаду танков и бронетранспортеров. Для чего? Чтобы усилить свое присутствие на восточном направлении НАТО. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил: «Из-за боев, которые ведет Россия в незалежной, президент Республики решил укрепить нашу оборонительную позицию на востоке Европы». Еще французы отправят в Литву дополнительные истребители Rafale, а в Эстонию - группу своих героических военных. Все эти перемещение войск завершат к началу ноября. Также Франция готовится поставить Киеву от шести до двенадцати самоходных 155-мм артиллерийских установок CAESAR. А ведь изначально САУ предназначались тихой и мирной Дании. Действительно, зачем датчанам самоходки - по стаям селедки палить?
Владимир Зеленский заявил, что Киев не планирует никаких военных действий против Минска. Но при том незалежной необходима поддержка на уровне G7 для отправки наблюдателей на украино-белорусскую границу. По словам Зеленского, страны «Большой семерки» просто обязаны отправить такую международную миссию. Вместе с тем шестой президент Украины сообщил, что ничего против Белоруссии не имеет, а интересует его «только восстановление нашей территориальной целостности». Бывший комический актер высказался так: «Чтобы полностью снять те нарративы, которые звучат от Лукашенко, чтобы снять даже предположение о какой-либо угрозе якобы от нас, мы предлагаем свое решение. На границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью». А чего там мониторить – по белорусскому ТВ уже показали «подвиги» пьяных украинских пограничников на этом участке.
Андрей Садовый, мэр Львова, заявил, что в результате массированного удара во Львовской области из строя выведены четыре электроподстанции. По всему городу большие проблемы со стабильным электроснабжением. В своем Telegram-канале Садовый отметил, что энергетики делают все возможное, чтобы выйти из кризисной ситуации. Однако на полное восстановление электроснабжения могут уйти месяцы. Также мэр призвал население ограничить использование электроэнергии. Ты гори-гори, моя лучина.
Рамзан Кадыров показал кадры, где его бойцы демонстрируют захваченные в ходе спецоперации на Украине американские беспилотники. Глава республики отметил, что чеченский ОМОН посадил сразу несколько вражеских БПЛА. В подписи к видео в своем телеграм-канале глава Чечни подчеркнул, что одна из этих «железных туш весом под 100 килограммов пыталась сбросить на позиции российских войск минометный снаряд». Руководитель Чечни написал: «Наши охотники сработали на опережение – обнаружили квадрокоптер и сбили его». Отличились бойцы Управления Росгвардии по ЧР Аслана Хизриева «Торнадо».
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент ОАЭ, проинформировал Владимира Путина о позиции Украины по ряду проблемных украинских тем. Эмиратское госагентство новостей WAM по итогам визита Аль Нахайяна в Россию сообщило: «ОАЭ заявили о готовности продолжать посреднические усилия вокруг кризиса на Украине, в этой связи президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал президента России Владимира Путина о позиции Украины по некоторым вопросам». Что это за вопросы, не уточняется. Но темы жалоб Киева другим странам, в общем, известны.
Алексей Резников, министр обороны Украины, сообщил, что Киев уже получил немецкую систему ПВО IRIS-T. В соцсетях Резников заявил следующее: «IRIS-T из Германии уже здесь. На подходе NASAMS из США. И нам нужно больше». По мнению министра, эти поставки положили начало «новой эре противовоздушной обороны» в его стране. Кажется, он не заметил, что эра украинских ПВО уже заканчивается, начинается эра металлолома для румынских и турецких сталеплавильных производств.
Джо Байден призвал младшего коллегу Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь со стороны Вашингтона. Об этом во вторник сообщило издание The Washington Post. По данным источника газеты в Белом доме, на раннем этапе спецоперации Зеленский призывал США и другие западные страны предоставить дополнительную военную помощь и ввести более суровые санкции против России. И это несмотря на то, что США уже тогда отправляли беспрецедентное количество помощи и современных вооружений Киеву. Байден заявил Зеленскому, что ему будет трудно продолжать просить у Конгресса деньги, если украинский лидер покажется неблагодарным и продолжит говорить, что оказываемой помощи недостаточно. Ну ничего, трудности закаляют, а помощи, особенно финансовой много не бывает никогда!