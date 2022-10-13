Ловцы компьютерных вирусов: чем они занимаются и как ими стать?

Фото предоставлены пресс-службой компании «Доктор Веб»

В далеком 1992 году инженер из Санкт-Петербурга И.А. Данилов, работавший в одном из закрытых НИИ, выпустил антивирусную систему Spider’s Web, которая после ряда усовершенствований и превратилась в Dr.Web. Вокруг И.А. Данилова формировалась и ширилась команда, которая объединилась в компанию «Доктор Веб» — это произошло в 2003 году. Много воды утекло с тех пор, но костяк команды, состоящий из увлеченных профессионалов своего дела, остается прежним. Во многом в этом и заключается секрет успеха Dr.Web.

О том, что такое антивирус и для чего он нужен, знают практически все. А вот о специалистах, которые участвуют в борьбе с киберзлом, представление подчас весьма смутное. Поэтому сегодня расскажем о работе тех людей, благодаря которым Антивирус Dr.Web с каждым днем все эффективнее противостоит интернет-преступности. А точнее — о вирусных аналитиках. Именно их работа позволяет антивирусу выполнять свое предназначение — быстро обнаруживать и ликвидировать угрозы.

Задача вирусных аналитиков — исследовать существующие угрозы и предугадывать появление новых. Аналитическая лаборатория компьютерной вирусологии «Доктор Веб» ежедневно получает от 500 000 до 900 000 образцов кода, поступающих из разных источников.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Доктор Веб»

Чтобы определить, является ли файл вредоносным, аналитик использует разные методы тестирования и наблюдает за его поведением. Не все образцы, которые поступают в лабораторию, являются реальными угрозами. Однако, чтобы убедиться в этом, их необходимо проанализировать.

До 95% образцов исследуются автоматически. Для этого есть специализированные инструменты: «Доктор Веб» — один из немногих антивирусных вендоров в мире, владеющих собственными уникальными технологиями детектирования и лечения вредоносных программ.

Образцы кода, по которым роботы не могут дать вердикт сразу, анализируются вручную. Профессиональному и опытному вирусному аналитику достаточно 5 минут, чтобы получить исходный код, проанализировать файл и подтвердить его статус.

Когда вирусный аналитик обнаруживает очень сложное или новое вредоносное ПО, он проводит углубленный анализ, который позволяет дать техническое описание угрозе. В лаборатории «Доктор Веб» такие исследования проводятся в тестовой среде Sandbox («песочнице»), а также на виртуальных машинах и эмуляторах.

Отсканированные файлы, вредоносность которых подтверждена, добавляются в вирусные базы антивируса, которые обновляются каждый час, — и таким образом информация о них оказывается на всех компьютерах, которые защищает Dr.Web.

Очевидно, что работа вирусного аналитика требует определенной подготовки. Так, для работы в отделе компании «Доктор Веб», который отвечает за разработку автоматизированных средств анализа, приманки и облачный сервис, необходимо знать Assembler x86, уметь работать с инструментами OllyDBG, Hiew, IDA, знать архитектуру Windows, PE-файлов и понимать технический английский. Для исследования и анализа сложных угроз, ботнетов и кибератак дополнительно к перечисленным знаниям и навыкам нужно понимать шифрование, иметь опыт в разных атаках на удаленные сервера злоумышленников, уметь писать технические статьи и глубоко исследовать разные уязвимости и сложные вирусы. А для анализа мобильных угроз требуется понимать работу ОС Android и код Java, знать формат исполняемых файлов ELF/DEX, базовые алгоритмы программирования и Python/C/C++ и иметь опыт работы с декомпиляторами DEX-файлов и с системами Linux.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Доктор Веб»

Чтобы стать вирусным аналитиком, существует лишь один проверенный способ: учиться, учиться и еще раз учиться.

Профильных специалистов готовит, например, МГТУ им. Н.Э. Баумана на специальности «Информационная аналитика». Кафедра информационной безопасности также есть в НИУ «МИЭТ» (Зеленоград). Учатся будущие вирусные аналитики и в Университете ИТМО (Санкт-Петербург) на факультете безопасности информационных технологий, и в Институте физико-математических наук и информационных технологий БФУ им. Канта (Калининград).

И все же основной источник знаний вирусного аналитика — это самообразование. Нужно искренне интересоваться этой темой, искать, изучать, исследовать. Бегать быстрее всех, прыгать выше всех и разбираться в вирусах лучше всех может только тот, кто больше всех тренируется.