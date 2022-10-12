Сергей Мочальников: «Российские компании могут предоставить потребителю уголь лучшего качества с минимальным содержанием вредных примесей»

Фото: Фонд Росконгресс

Российский уголь является высококачественным и востребован потребителями, однако необходимо решить вопросы, связанные с инфраструктурными ограничениями по вывозу угольной продукции, рассказал заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников на сессии «Переформатирование логистики угольного экспорта в условиях секционного давления» на Российской энергетической неделе.

«Российские компании могут предоставить любое качество угля, необходимое потребителю, с минимальным содержанием вредных примесей, в любых необходимых объемах. Один вопрос: как доставить товар к потребителю», - сказал замминистра.

Он напомнил, что в связи с санкционными ограничениями уголь необходимо переориентировать на другие рынки. Растущим перспективным рынком сбыта являются страны АТР, однако, провозная способность в Восточном направлении ограничена.

«В этом ключе самым важным параметром для нас является четкое, безусловное соблюдение сроков ввода объектов по расширению магистральной инфраструктуры. По итогам 2024 года должна быть достигнута провозная способность на экспорт – 180 млн тонн. Это важно», - подчеркнул замглавы Минэнерго.

«Помимо того, что необходимо соблюдать сроки по расширению провозных мощностей, важно иметь стабильный фискальный режим. Нам нужно четко понимать предсказуемость, прозрачность железнодорожного тарифа, стоимости перевалки в портах и стоимость фрахта», - добавил Сергей Мочальников.

Он подчеркнул, что российский уголь востребован и рынок имеет большие перспективы. «С 2024 года и на следующие пять лет мы будем стабильно прирастать. Спрос на уголь превышает наши возможности по доставке высококачественного угля потребителям во всем мире», - отметил замминистра.

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