Пэрис Хилтон рассказала, как в юности над ней надругались в частной школе

Пэрис Хилтон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

41-летняя Пэрис Хилтон, бизнес-вумен и наследница крупного состояния, рассказала в интервью The New York Times, что в подростковом возрасте подвергалась унизительным и бессмысленным процедурам в дорогой частной школе Provo Canyon School. Она расположена в штате Юта и предназначена для девочек, у которых проблемы с душевным здоровьем или с поведением. Именно из-за плохого поведения родители отправили туда 16-летнюю Пэрис. Нрав у барышни был непростой: она прогуливала школу и посреди ночи сбегала из дома на вечеринки. Но не факт, что в школе ее характер исправили: судя по тому, что она рассказывает сейчас, ее там просто мучили.

«Очень поздно ночью, наверное, в три или четыре часа утра, меня будили и вместе с другими девочками отправляли в комнату, где устраивали медицинский осмотр. И люди, которые его проводили, даже не были врачами. Это были какие-то сотрудники, которые клали нас на стол и засовывали в нас пальцы… Я не знаю, что они делали, но это точно были не врачи. Это было по-настоящему страшно, и я заблокировала эти воспоминания на долгие годы. Но сейчас это возвращается ко мне, я об этом думаю, и, будучи взрослой, понимаю: это определенно было сексуальное надругательство».

По словам Пэрис, она тогда плакала и пыталась сопротивляться, но ей отвечали «Замолчи».

Пэрис давно уже обрушивается с критикой (а точнее, с проклятьями) на Provo Canyon School. Судя по ее рассказам, та больше напоминает не школу, а тюрьму. «Уроки там были отнюдь не главным. С того момента, как я просыпалась и до момента, когда ложилась спать, весь день, на меня орали, кричали мне прямо в лицо, это была непрекращающаяся пытка… У меня случались панические атаки, я целыми днями плакала. Я была такой несчастной. Я чувствовала себя заключенной и ненавидела жизнь». В недавнем документальном фильме «Это Пэрис» она и другие бывшие ученицы еще рассказывали, как в школе их сажали в карцер, пичкали лекарствами и даже били.

Все это длилось 11 месяцев и закончилось, когда Пэрис исполнилось 18 лет. Она вернулась домой и постаралась забыть о произошедшем, как о страшном сне. «Я была так благодарна судьбе, что это кончилось… Это было то, чего я стыдилась, и о чем не хотела говорить». Теперь, однако, она призывает провести большое расследование в отношении Provo Canyon School и подобных ей учебных заведений.

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