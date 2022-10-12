Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сколько человек уже призвали в рамках частичной мобилизации в России? Сколько еще осталось набрать? Когда ждать новых ударов по объектам критической инфраструктуры Украины и чем была хороша первая волна? А также будут ли реквизировать «Гелендвагены» и стоит ли тратиться на новогодние фейерверки в 2022 году?

Ответы на самые острые вопросы последних дней в эфире передачи «Утренний Мардан» от 12 октября 2022 года на «Радио КП» дал генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы Андрей Гурулев.

«ОТМАШКУ ДАЛ СУРОВИКИН»

Сергей Мардан:

- Прекрасно мы отметили день рождения нового командующего спецоперацией генерала Суровикина. Массированными ударами по инфраструктуре Украины. Страстно хочется продолжения.

Андрей Гурулев:

- Продолжения, конечно, хочется. Я больше чем уверен, оно будет. По той простой причине, что нанесение поражения критически важным объектам – это трудоемкая работа. Подготовка этой операции, наверно, заняла приличное время. А отмашку дал уже Суровикин, да.

Дальше пойдет анализ и уточнение результатов поражения. И доразведка целей. Основная задача, как я понимаю, парализовать промышленность. В особенности оборонную, которая сейчас позволяет украинским войскам ремонтировать, а где-то и производить оружие.

Пока я доволен результатами. Степень поражения впечатляет. Система ПВО, которую НАТО на Украине строила, успешно преодолена. Говорят, какое-то число ракет сбили. Но и не бывает нигде 100-процентных результатов. У любой ракеты, говоря артиллерийским языком, есть математические ожидания поражения цели. Сейчас не менее 80% получилось. Это отличный результат! А вообще такие операции не бывают быстрыми, они проводятся месяцами.

Мардан:

- Почему не разнесли Банковую (улицу в Киеве, где находится офис президента Украины. - Ред.)?

Гурулев:

- А почему не разнесли тоннели в Карпатах? Их можно разбить ракетами. Вопрос – сколько ракет надо потратить на эти скалы? Ракеты можно более эффективно использовать по другим объектам.

Генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы Андрей Гурулев. Фото: YouTube

Мардан:

- А по офису украинского президента?

Гурулев:

- А смысл его сносить в центре Киева?

Мардан:

- Символически. Крымский мост тоже взрывать особо не было смысла.

Гурулев:

- Я прагматик и циник. Зачем тратить ракеты впустую? Там все идиоты в бункерах сидят. Только для того, чтобы разрушить здание? Я бы лучше ударил по зданию Нацбанка Украины, по расчетно-кассовому центру. Мне подсказали экономисты, что надо сделать, чтоб киевский режим без денег остался. Я уже знаю координаты. Думаю, наши военные тоже знают.

Но любая задача решается последовательно. Первое – обесточить. Второе – обезводить. Разрушить транспортные узлы. Затем - обезденежить.

За то я уже увидел с нашей стороны пуск ложных целей для выявления украинской системы ПВО и ее подавления. Очень неплохо сработано. Это радует.

- Про частичную мобилизацию. Как все идет? Первые недели бардака закончились?

Гурулев:

- Я их называю полубардачные. Здравое зерно там тоже было. А ошибки, их же не специально совершали, просто у людей опыта нет, мы мобилизацией не занимались со времен Великой Отечественной. Причем даже те ошибки, которые случились, дали необычные результаты. Например, большая часть мобилизованных в Забайкальском крае, которые не имеют боевого опыта, отказались вернуться обратно домой. Сказали: идите вы лесом, мы поедем воевать.

Основная проблема – не успели одновременно поставить технику и оружие для мобилизованных, чтобы их обучать. И нереально было успеть. Потому что склады резервов далеко от мест дислокации. Сейчас эта техника идет, обучение идет. Уже все плюнули на поиски правых и виноватых и делают единое дело, чтобы эту мобилизацию довести до ума, чтобы люди пошли нормально одетые, снаряженные.

Сейчас кто-то начинает нести бред про «вторую волну мобилизации». Нет никакой «второй волны»! Есть 300 тысяч в Указе президента. Но столько сразу невозможно принять, одеть, вооружить, обучить. Министр обороны говорил, что мобилизовали уже 200 тысяч. Сможете сами посчитать, сколько человек осталось призвать по мобилизации в России? Вот, теперь остальное добираем. И уже меньше ошибок, претензий. Наконец-то главы регионов осознали, что они - начальники этой мобилизации, а все остальные, даже военкомы, это их подчиненные. Когда все эти пазлы сложились, проблем я уже не вижу. Их моментально разруливают.

ЗАКАЗ НА 800 ТАНКОВ

Мардан:

- А что у нас с вооружением?

Гурулев:

- Я сегодня был на 103-м бронетанковом заводе. Заводу 80 лет! У него полный заказ на ближайшие три года, люди работают в две смены в полный рост. Даже в две с половиной. У них танки Т-62 – это машины моего возраста, по сути, - сейчас проходят модернизацию.

Первое – защита танка. Дополнительная броня, динамическая защита, «антиджавелин», кормовая часть от гранатометов. Достойно.

И вторая тема, когда ставится нормальный современный прицел, и с тепловизором, и с ночником, то другие возможности у танка. Новая система управления, стабилизатор.

А этот танк хорош тем, что он простой в эксплуатации.

Мардан:

- Как УАЗик?

Гурулев:

- Да, там невозможно ничего сломать.

И меня поразил заказ – на восемь полнокровных танковых полков.

Мардан:

- Это сколько в штуках?

Гурулев:

- Это 800 танков. Меня поразил настрой коллектива: расшибемся, но выполним. Это дорогого стоит.

Идет глубокая модернизация БРДМ. Я всякое видал, но телевизора в БРДМ с джойстиками точно не видел! Сейчас спокойно - приближаешься к врагу на два километра и стреляешь – как со снайперской винтовки. Плюс автоматическая коробка. И десантники наши эту тему раскусили. Заказов хватает, пока на 35 машин. Они нам сильно помогут.

То, что завод так работает, я откровенно не ждал. Молодцы, другого слова нет. А есть чувство удовлетворения, что промышленность поняла, что от нее требуется в войсках.

ПОРА ЛИ РЕКВИЗИРОВАТЬ «ГЕЛЕНДВАГЕНЫ»

Мардан:

- Говорят, украинцы свои диверсионно-разведывательные группы обеспечили пикапами с минометами. Может, и нам реквизировать пикапы для фронта? А в первую очередь «Гелендвагены». Их немцы придумали как раз для армии...

Гурулев:

- Не надо пикапы. Не надо «Гелендвагены». Миномет проще поставить на «Газель», удобнее.

Мардан:

- А длинные новогодние праздники не пора прекратить? Или мы 2023 год должны справлять, будто страна не воюет? Пускать салюты, фейерверки?

Гурулев:

- Может, салюты и фейерверки излишние. Эти деньги можно потратить на квадрокоптеры для армии. Но то, что на центральной площади каждого города надо поставить елку, я уверен. И каток залить. Горку для детворы. Сегодня, когда, по сути, идет вторая Великая Отечественная по борьбе с фашизмом, должна быть умеренность. И лозунг: «Все для фронта, все для победы!».

Мардан:

- А почему он до сих пор не звучит?

Гурулев:

- А что нам мешает его озвучить? Это же зависит от всех нас. Начинать надо с себя.

Мардан:

- Первыми должны произнести начальники.

Гурулев:

- Кто первый — не важно. Но должна быть умеренность. Только не за счет детворы. У нее должна быть и елка, и горка.

Мардан:

- А взрослым — продолжать водку жрать, что ли, десять дней?

Гурулев:

- Я про эти Новогодние каникулы давно говорю, что их надо отменить. Там кроме повального пьянства, ничего хорошего. На меня бухтят: мы поедем на горных лыжах кататься. На лыжах ездит 5% населения! Остальные сидят по домам, у них нет денег на такие лыжи.

В советское время только 1 января был выходной, чтоб выспаться после Новогодней ночи. Ну, пусть еще 7 января будет — Рождество не помешает. А в остальные дни надо работать. Посмотрите - у оборонных заводов сейчас ни выходных, ни проходных, ни суббот, ни воскресений. И это правильно.

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