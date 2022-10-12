Жена странно ведет себя после тайного побега Никиты Преснякова из России

Алена Краснова представляется своим менеджером Фото: Борис КУДРЯВОВ

Внук Аллы Пугачевой хранит молчание после известия о том, что он пересек пешком границу с Эстонией. Не комментирует неизлечимо больной Никита Пресняков и свое литовское гражданство. Светские хроникеры отчаялись звонить маме певца Кристине Орбакайте, замеченной на днях на частной вечеринке богачей в Крыму. Ну а молодая жена артиста Алена Краснова и вовсе странно себя ведет.

Жена Никиты Преснякова, уехавшего тайком из России, выдает себя за другого человека. Алена Краснова представляется своим менеджером, отвечая на вопрос репортеров, где прячется внук Аллы Пугачевой. "Где Пресняков и его супруга не знаю", - цитирует блондинку Woman.ru.

В настоящее время местоположение Никиты так и остается неизвестным. Последний раз его заметили на эстонской границе, которую он пересек пешком 24 сентября - через трое суток после объявления в России частичной мобилизации. Вероятно, он доехал до границы на такси, перешел через мост и на той стороне сел в другое такси.

Чтобы пересечь границу, необходимо иметь с собой загранпаспорт с действующей шенгенской или национальной визой. Но Преснякову это не нужно, так как у него есть европейское гражданство.

Ранее сообщалось, что Никита уехал в США, где живет его мать Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. Сам Пресняков с 2004 по 2009 год учился в Нью-Йоркской киноакадемии, а российский паспорт получил в консульстве РФ в Нью-Йорке в 2010 году.