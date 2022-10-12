Кирилл Полухин: «В фильме «Сказка для старых» мы снимались бесплатно»

Актер Кирилл Полухин (справа) в фильме «Сказка для старых».

Харизматичный и брутальный Кирилл Полухин раскрылся не только в фильмах Юрия Быкова («Майор», «Дурак»), но и во многих популярных сериалах («Метод», «Шугалей», «Шеф» и др.). Правда, как правило, артисту, к сожалению, приходится играть или уголовников, или ментов, или военных — такой уж типаж. Хочется верить, что чем дальше, тем больше режиссеры будут доверять возрастному и многогранному актеру, прослужившему 15 лет в БДТ, чуть более глубокие роли. И одна из таких заявок — картина «Сказка для старых»: история трансцендентного и местами психоделического путешествия трех братков (Федор Лавров, Кирилл Полухин и Роман Михайлов) за общаком, который увел, погиб и вроде бы воскрес бандит Муля (Евгений Ткачук). Криминальная троица отправляется в потусторонние чащи, где смешались кони, конюхи, карлики, музыканты Олег Гаркуша и Андрей Бледный (группа «25/17») https://radiokp.ru/podcast/gromkiy-gost/604878 разные философии уголовного мира и буддистское промежуточное пространство-состояние бардо — нет разве что персонажей женского пола. «КП» расспросила самого, как кажется по фильмам, мрачного из современных русских актеров Кирилла Полухина про разумное, доброе и вечное.

- Кирилл, что так привлекло в проекте и сценарии чрезвычайно авторского фильма «Сказка для старых», когда вы с ними ознакомились?

- Мы давно дружим с Федором Лавровым (артистом и режиссером картины — Авт.). И при этом давно не виделись. И вот, когда он приехал в Питер в очередной раз, мы решили посидеть в ресторанчике у залива в Репино. Тогда он и рассказал мне, что познакомился с очень интересным человеком — Романом Михайловым (математик и доктор наук, которого сравнивали с Григорием Перельманом, а он стал профессором РАН и вдруг начал писать прозу и пьесы — теперь их ставят в БДТ, РАМТ, Мастерской Петра Фоменко и Театре наций, а иногда даже дают «Золотую маску» — Авт.), у которого есть интереснейший сценарий. Они начали разрабатывать его и готовиться к съемкам. Федор спросил: «Третьим будешь?». Я, не задумываясь, говорю: «Буду».

- Как легко.

- После этого он показал маленькие отрывки, черновики. То, что они начинали снимать. Мне очень понравилось. Затем прочитал сценарий, и мы стали работать. Текст привлек меня нестандартностью. Именно поэтому мне захотелось познакомиться лично с Ромой Михайловым. Мы пообщались, было очень интересно — благодаря ему я увидел Петербург, который не знал до этого. Хотя сам я — коренной петербуржец. Но он показал мне то, чего я раньше не знал или не замечал.

- Актер Федор Лавров сыграл главную роль в проекте, а еще дебютировал в качестве кинорежиссера. Как проходила работа именно с ним?

- Как я уже сказал, мы давно знакомы с Федором, так что работалось отлично. Вообще, я очень люблю совместное творчество. Не когда режиссер главенствует, а когда дает актерам привнести что-то свое. В этом смысле «Сказка для старых» стала актом совместного творчества.

- Режиссер Роман Михайлов признался, что бюджет картины экстремально низкий — 1,3 млн рублей. Другой режиссер Федор Лавров сказал, что актеры работали чуть ли не за рукопожатие. Вам сильно пришлось снизить гонорар?

- Этот проект действительно создавался группой единомышленников, все друг друга знаем давно, поэтому не то, чтобы все снижали гонорар, а попросту работали без гонораров. И это был интересный опыт. Нам было хорошо вместе. Занимались чистым творчеством. Всем нравилось, и все были на это согласны. Не все же в этом мире измеряется деньгами, правда?

- Ваш герой Старший — классический типаж, который вам чаще всего предлагают играть в последнее время. Бандит в кожанке и со стволом. Но наверняка все не так однозначно. Как сами могли бы охарактеризовать героя?

- Безусловно, волевой человек. С богатым криминальным прошлым. Но не достигший того, чего он хотел, на криминальном поприще. Что его и гнетет. При этом со временем Старший отходит от всех этих дел и решает жить нормальной человеческой жизнью, но после того, что происходит с главными героями («отец» группировки дает наказ найти Мулю, похитившего общак — Авт.), вынужден вернуться в этот мир.

- Вам снова пришлось сыграть человека с криминальным прошлым. Не устаете от того, что продюсеры и режиссеры видят вас так однообразно?

- Стереотипное восприятие, конечно, существует. И у продюсеров, и у режиссеров. В большинстве своем мне предлагают роли четырех категорий, как я это называю: бандиты, бизнесмены с криминальным прошлым, военные или полицейские (смеется).

- Ну вот. А вы ведь воспитанник БДТ, столько лет в театре отслужили...

- Не будешь же при встрече с продюсером или режиссером бить себя в грудь и кричать: «Я 15 лет работал в одном из лучших театров страны! Я могу не только такие роли играть». Да, в театре я в основном играл характерные и острохарактерные роли. Но, к сожалению, в кино сложилось иначе. Что поделаешь? Стараюсь выполнять работу честно. В основном все сейчас на кастинге отталкиваются от внешности актера, поэтому и роли такие предлагают. Хотя те, кто знают меня давно, предлагают и комедийные характеры, и драматические. Так что и другими ролями не обижен.

- В каком направлении развивается ваш сын Иннокентий? Почему он, будучи выросшим по сути за кулисами, по вашей дорожке не пошел, как считаете?

- Это его жизнь, его решение. Думаю, что он как неглупый мальчик увидел (жена Кирилла — Светлана Строгова, тоже актриса — Авт.), как все происходит у родителей, и сделал правильные выводы. Профессия сложная: повезет — не повезет. Каждая деталь играет большую роль, и далеко не все зависит от актера. Сын выбрал другую профессию — пускай этим и занимается (живет на Бали и уверяет, что заработал на образовательных технологиях за 1 год 2 миллиона долларов - Авт.). Когда встал вопрос о том, чем он хочет заниматься в жизни, Иннокентий озвучил — я согласился. Хотя лично мне не очень близко это. Но ведь это его право, он так захотел. И настаивать на ином я, конечно же, не буду.

- Несмотря на довольно тяжелую энергетику в каждой картине, в жизни вы производите впечатление расслабленного и умиротворенного человека. Можете ли вы назвать себя счастливым человеком? Или это на темпераменте так отражается неспешный питерский ритм жизни.

- Думаю, да, я счастливый человек. Ведь у меня есть все, что я хочу: любимая профессия, семья, дом. Больше и не хочется ничего. Многого-то мне для счастья не надо (улыбается).

«Сказка для старых», в кино с 13 сентября