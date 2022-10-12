Агата Муцениеце показала нового избранника

Фото: Алина ЧЕРНОВА
В соцсети попали снимки, на которых известная актриса Агата Муцениеце и певец VAVAN, актёр Владимир Селиванов по роли Вована из «Реальных пацанов», страстно целуются.
Совсем недавно Владимир и Агата были вместе замечены в Нальчике — фанаты обнаружили в социальных сетях артистов похожие места, снимки и кадры. Позже стало понятно, что актеры проводили время вместе.
Фото: Алина ЧЕРНОВА
Об этом также говорят совместные фотографии, которые выложили в соцсети неизвестные — на них видно, что Агата и Владимир делали съёмку в стиле «love-story».
-Мы с Агатой действительно вместе ездили в Нальчик, от вас ничего не скроешь, — признался KP.RU VAVAN, — через пару дней сделаем заявление…
Владимир Селиванов также намекнул, что помимо актерской деятельности, между ним и Агатой много общего.
-Я искренне рад нашему знакомству, она — мой человек на все 100%, - признался KP.RU артист.
Владимир Селиванов намекнул, что, помимо актерской деятельности, между ним и Агатой много общего.
Фото: Алина ЧЕРНОВА
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