Герой спецоперации «Z» сержант Сергиенко обратил диверсантов в бегство

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Подозрение — мать премудрости», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А а еще предупреждал: «В кабинете врут, а в поле бьют».

УНИЧТОЖИЛ СЕМЕРЫХ НАЦИОНАЛИСТОВ

Ефрейтор Виталий Муравейников

«Подразделение, в составе которого находился ефрейтор Виталий Муравейников выполняло задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Продвигаясь по заданному маршруту, ефрейтор Муравейников обнаружил группу националистов. Грамотно оценив обстановку, несмотря на превосходящие силы противника, используя условия местности, Виталий принял решение ввязаться в бой. В ходе ожесточенного боя, проявив мужество и героизм, ефрейтор Муравейников лично уничтожил 7 националистов. Противник, понес серьезные потери в живой силе, был вынужден отступить с занимаемых позиций».

СОЖГЛИ СКЛАД ВСУ С БОЕПРИПАСАМИ

Капитан Владислав Беспалов

«Реактивная артиллерийская батарея под командованием капитана Владислава Беспалова выполняла боевую задачу по огневой поддержке батальонной тактической группы, ведущей наступление на позиции украинских националистов. Роман вместе с личным составом батареи, выполняя задачи, поставленные командиром дивизиона, умело применял имеющийся опыт, нанося одиночные и групповые огневые удары по позициям противника. Действуя профессионально и слажено, реактивная артиллерийская батарея капитана Беспалова уничтожила: склад ВСУ с боеприпасами, живую силу и порядка 20 единиц техники противника. Смелые и самоотверженные действия капитана Беспалова и его подчиненных существенно снизили боевые возможности националистов и способствовали стремительному наступлению российских войск, что привело к взятию стратегически важного участка местности под свой контроль».

ОБЕСПЕЧИЛ ПРОРЫВ ПОЗИЦИЙ ВРАГА

Сержант Сергей Верховод

«Экипаж боевой машины реактивного артиллерийского взвода под командованием сержанта Сергея Верховода, выполнял боевую задачу по огневой поддержке одного из подразделений батальонной тактической группы, ведущей наступление на позиции украинских националистов.

Благодаря профессиональным навыкам сержанта Верховода, его своевременным и точным расчетам по целям, а также умелой организации работы подчиненного личного состава, боевой машиной Сергея Верховода были уничтожены резервы противника в составе двух боевых машин пехоты и до 20 человек личного состава противника. Грамотными действиями сержанта Сергея Верховода был обеспечен прорыв оборонительных позиций и продвижение поддерживаемого подразделения российских военнослужащих в глубь обороны противника».

ОБРАТИЛ ДИВЕРСАНТОВ В БЕГСТВО

Сержант Евгений Сергиенко

«Заместитель командира взвода сержант Евгений Сергиенко вместе с подчиненными, выполнял задачу по организации боевого охранения подступов к району прибытия колонн с топливом и боеприпасами. Евгений занял место на небольшой возвышенности и стал вести наблюдение за прилегающей территорией. В ходе наблюдения, заметил среди деревьев в лесополосе какое-то движение. Оценив обстановку, сержант Сергиенко дал команду изготовиться к стрельбе, указав опасное направление. В этот момент к позициям боевого охранения вышла диверсионно-разведывательная группа националистов. Предвидя бой против превосходящих сил противника, Евгений сумел, организовать оборону, и продержаться до прибытия подкрепления. Ведя прицельный огонь из штатного стрелкового оружия, сержант Сергиенко лично уничтожил трех националистов, и одного ранил.

Противник, не ожидавший организованного отпора со стороны военнослужащих Российской Федерации, спешно отступил, понеся при этом потери в живой силе. Хладнокровие и решительность сержанта Евгения Сергиенко позволили не только отбить атаку неприятеля, но и обеспечить безопасность движения колонны снабжения батальонной тактической группы без потерь среди личного состава».