Ракетные войска стратегического назначения отработали действия в случае ядерной угрозы

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В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения, в Республике Марий Эл прошло командно-штабное учение с Йошкар-Олинским ракетным соединением. В нем приняли участие более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники. За их действиями следила комиссия Командования РВСН, что инспектирует состояние боевой подготовки подразделений.

«В ходе учения отрабатываются вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов «Ярс», их маскировки и противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа. Кроме того, ракетные полки, оснащенные ПГРК «Ярс», осваивают новые маршруты боевого патрулирования», - комментируют кадры в Минобороны.

Отметим, что ракетчики действовали в специальных комбинезонах, что защищают от радиационного, химического и биологического заражения. Такие костюмы позволят им выполнить приказ на пуск при любых обстоятельствах.

Для обнаружения диверсионных групп в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных ракетных комплексов «Ярс» применяется широкая линейка беспилотных летательных аппаратов БПЛА, в том числе «Элерон».

В Минобороны отметили, что «особое внимание в ходе учений уделено новым способам инженерного оборудования и прикрытия полевых позиций ракетных полков мобильного базирования, а также охране и обороне полевых районов в различное время суток».

Диверсантам, что не знают карты минных полей лучше даже не пытаться подобраться к позициям ракетчиков.

Для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования ракетчики применяли новейшую машину дистанционного разминирования (МДР) «Листва».