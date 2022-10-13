Чехия запрещает въезд россиянам по туристическим визам

Ограничения не касаются граждан, имеющих вид на жительство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Чехии заявили о своем решении с 25 октября запретить россиянам въезд в страну по краткосрочным туристическим визам вне зависимости о того, каким государством они были выданы, пишет Reuters.

– Мы вводим меры в отношении граждан РФ, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, культуры и спорта. Им будет запрещен въезд в Чехию. Это касается прежде всего российских граждан, которые прибывают через аэропорт в Праге, – заявил глава внешнеполитического ведомства страны Яна Липавски.

По заявлению руководителя МВД Чехии Вита Ракушана, члены правительства поддержали данное решение единогласно, поскольку оно «выражает четкую позицию Чехии».

Ранее въезд для граждан России по шенгенским турвизам ограничили Польша и страны Прибалтики, затем к ним присоединилась Финляндия, визовые центры которой прекратили принимать документы на оформление туристических виз. Теперь, чтобы попасть на территорию этих стран, нужны веские основания. При этом закрыты лишь внешние границы государств – перемещения внутри ЕС пока не ограничены.

Известно, что ограничения не касаются граждан, имеющих вид на жительство в странах Евросоюза, а также членов их семей и тех, кто едет по гуманитарным причинам.