Самый богатый художник в мире Дэмьен Херст начал сжигать свои картины

Картины, владельцы которых выбрали цифровой вариант, Херст пообещал сжечь. Свое слово он сдержал Фото: EAST NEWS

Британец Дэмьен Херст, которого называют самым богатым художником в мире, перешел к финальной части своего грандиозного эксперимента. Ранее он создал 10 тысяч картин, каждую из которых оценил в $2000. Покупателям он предложил выбор: оставить картины себе или получить их цифровые копии.

Из 10 тысяч проданных картин 5149 продолжат свою «физическую» жизнь, остальные 4851 – превратятся в NFT.

Картины, владельцы которых выбрали цифровой вариант, Херст пообещал сжечь. Свое слово он сдержал и 11 октября уничтожил первую тысячу рисунков.

– Мне понравилось их сжигать. Это было лучше, чем я ожидал, – прокомментировал свои ощущения художник.

А затем объяснил свои действия.

– Многие люди думают, что я сжигаю искусство на миллионы долларов, но это не так. Я завершаю преобразование этих физических произведений искусства в NFT, сжигая физические версии, – заявил художник на своей странице в соцсети.

NFT (non-fungible token) – невзаимозаменяемый (уникальный) токен, который служит маркером, указывающим текущего владельца, а также своеобразным подтверждением права на владение цифровым объектом. В то же время, выпуск второго токена для одного и того же файла не является нарушением законодательства об авторском праве и действует исключительно в рамках договоренности сторон.

Впрочем, в результате сжигания картин мир вряд ли лишится мировых шедевров, поскольку каждая из них представляет собой лишь лист бумаги ручной работы с нанесенными на нем в хаотическом порядке цветными пятнами эмали. Возможно, сам художник или продвинутые коллекционеры смогли бы отличить одну картину от другой, но со стороны это не представляется возможным.

Среди других нетленных произведений Херста - четырехметровая акула в аквариуме с формалином и платиновый череп, инкрустированный тысячами бриллиантов, который был продан за рекордную сумму в $100 миллионов. Хотя по слухам среди группы инвесторов, совершивших столь крупную покупку, числится и сам Херст, а его вложения в данное предприятие составляют не менее 70% от суммы. Однако факт остается фактом – рекордная сумма покупки скульптуры была официально зафиксирована.