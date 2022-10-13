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В мире13 октября 2022 5:22

Самый богатый художник в мире Дэмьен Херст начал сжигать свои картины

Уничтоженные рисунка останутся в особом формате
Юрий МАЙБОРОДА
Картины, владельцы которых выбрали цифровой вариант, Херст пообещал сжечь. Свое слово он сдержал

Картины, владельцы которых выбрали цифровой вариант, Херст пообещал сжечь. Свое слово он сдержал

Фото: EAST NEWS

Британец Дэмьен Херст, которого называют самым богатым художником в мире, перешел к финальной части своего грандиозного эксперимента. Ранее он создал 10 тысяч картин, каждую из которых оценил в $2000. Покупателям он предложил выбор: оставить картины себе или получить их цифровые копии.

Из 10 тысяч проданных картин 5149 продолжат свою «физическую» жизнь, остальные 4851 – превратятся в NFT.

Картины, владельцы которых выбрали цифровой вариант, Херст пообещал сжечь. Свое слово он сдержал и 11 октября уничтожил первую тысячу рисунков.

– Мне понравилось их сжигать. Это было лучше, чем я ожидал, – прокомментировал свои ощущения художник.

А затем объяснил свои действия.

– Многие люди думают, что я сжигаю искусство на миллионы долларов, но это не так. Я завершаю преобразование этих физических произведений искусства в NFT, сжигая физические версии, – заявил художник на своей странице в соцсети.

NFT (non-fungible token) – невзаимозаменяемый (уникальный) токен, который служит маркером, указывающим текущего владельца, а также своеобразным подтверждением права на владение цифровым объектом. В то же время, выпуск второго токена для одного и того же файла не является нарушением законодательства об авторском праве и действует исключительно в рамках договоренности сторон.

Впрочем, в результате сжигания картин мир вряд ли лишится мировых шедевров, поскольку каждая из них представляет собой лишь лист бумаги ручной работы с нанесенными на нем в хаотическом порядке цветными пятнами эмали. Возможно, сам художник или продвинутые коллекционеры смогли бы отличить одну картину от другой, но со стороны это не представляется возможным.

Среди других нетленных произведений Херста - четырехметровая акула в аквариуме с формалином и платиновый череп, инкрустированный тысячами бриллиантов, который был продан за рекордную сумму в $100 миллионов. Хотя по слухам среди группы инвесторов, совершивших столь крупную покупку, числится и сам Херст, а его вложения в данное предприятие составляют не менее 70% от суммы. Однако факт остается фактом – рекордная сумма покупки скульптуры была официально зафиксирована.

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