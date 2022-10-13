Минобороны России показало видео работы спецназа в украинском тылу

В тыл выдвинулась группа специального назначения округа по выявлению и уничтожению возведенных инженерных сооружений со стороны ВСУ

Редкие кадры боевой работы военных разведчиков Западного военного округа.

Их офицеры получили информацию о наращивании сил на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции. Боевая задача была поставлена ими незамедлительно.

В тыл выдвинулась группа специального назначения округа по выявлению и уничтожению возведенных инженерных сооружений со стороны ВСУ.

«После предварительной разведки местности было обнаружено скрытное выдвижении группы инженеров противника для установки тяжелого механизированного моста через ров. Мост был возведен противником для быстрой переброски тяжелой военной техники в направлении российских войск. В течение ночи группа обнаружила, как противник навел переправу через ров для дальнейшего наступления, либо продвижения своих войск, переброске», - комментируют кадры в Минобороны России.

Камера на боевом шлеме разведчика фиксирует, как группа утром по сумеркам выдвинулась в тыл противнику для минирования переправы, которая была выложена с помощью танкового мостоукладчика.

В группу спецназа вошли разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики. Они скрытно выдвинулась в тыловую зону противника, провели минирование и подрыв моста на безопасном удалении.

- Мост был уничтожен, - подтвердил командир разведывательной роты Сергей.

После выполнения боевого задания военнослужащие совершили многокилометровый марш к месту эвакуации и выехали на бронеавтомобилях «Тигр» к точке сбора.

«Боевые задачи у нас поступают постоянно. Только выполняем одну, сразу же выдвигаемся выполнять другую задачу. В основном, это у нас наблюдение и обнаружение противника, корректировка артиллерии и авиации. Также присутствуют такие моменты, как взятие «языка». Ребята с такими задачами тоже справляются. Работаем с самого начала специальной военной операции, и все у нас получается», - добавил Сергей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пока военнослужащие в СВО продолжают наносить удары по огневым позициям, на полигонах страны продолжаются практические занятия по боевой подготовке.

На полигоне «Головеньки» в Московской области военнослужащими выполняются учебные стрельбы по подвижным и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника. Стрельба проводится из всего штатного вооружения.

Также с военнослужащими стали отрабатывать элементы рукопашного боя, больше занятий проводится по медицинской и инженерной подготовке.

Активная подготовка мобилизованных офицеров ведется на полигонах Воронежской области.

«Во время занятий мобилизованные из разных регионов России под руководством опытных офицеров выполняют нормативы по развертыванию подразделений, тактической, инженерной и специальной подготовке, действиям подразделений на местности в условиях, максимально приближенных к боевым», - отмечают в военном ведомстве.

На кадрах можно увидеть, как контрактники учатся вести огонь из окопов, прикрывать друг друга при передвижении. Занятия проводятся днем и ночью.

В Минобороны отмечают, что свой боевой опыт инструкторы получили в ходе проведения специальной военной операции на Украине.