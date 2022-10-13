Владимир Путин призвал отказаться от международных санкций

Владимир Путин прилетел в Астану Фото: REUTERS

Сегодня утром Владимир Путин прилетел в Астану на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Это такая большая переговорная площадка для лидеров стран. Вообще, в СВМДА входят аж 27 государств. США и Украина в статусе наблюдателей. Но в этот раз собрались только 11 глав. Кроме России и Казахстана еще: Турция, Азербайджан, Ирак, Иран, Катар, Киргизия, Палестина, Таджикистан и Узбекистан.

Президент честно признал, что времена сейчас непростые.

- Нашему совещанию приходится решать много проблем: волатильность мировых цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, сырье. Это ведёт к ухудшению качества в жизни в развитых, да и в развивающихся государствах. Более того, возникает реальная угроза голода и масштабных социальных потрясений, - заявил российский лидер.

Все эти несчастья – результат западных санкций. Логистические цепочки разорваны, бедные страны не могут покупать наше дешевое зерно, удобрения и углеводороды. А вот если бы мы смогли торговать и дальше, то всем стало бы заметно лучше.

- Требуется пересмотреть принципы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себя все потоки капитала и технологий, жить за чужой счёт, - Владимир Владимирович призвал участников саммита вместе бороться с экономиками Европы и США (где и живет большая часть золотого миллиарда).

Впрочем, Иран и так уже это делает.

Путин перечислил, что надо сделать для стабильности в Азии:

1. Активнее использовать нацвалюты в торговле и тем самым укреплять суверенитет.

2. Вместе бороться с терроризмом и наркотрафиком.

3. Не допускать пропаганды радикальных идей.

4. Надо помочь Афганистану, потому что сейчас он – главная головная боль в регионе. Первыми делом, США должны компенсировать 20-летний ущерб от своей «кровавой политики» и вернуть замороженные резервы.

Вчера, 12 октября, Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели обмолвился, что Турция может стать крупнейшим газовым хабом Европы. Эксперты уверяют, что в Астане наш президент хочет обсудить детали с Эрдоганом.

Раньше главным хабом была Германия, но сейчас отношения с Берлином совсем испортились. А с Турцией мы пока дружим.

- Утраченный объём транзита по «Северным потокам» по дну Балтийского моря мы могли бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего природного газа в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, – если, конечно, в этом заинтересованы наши партнёры. Но в целом экономическая целесообразность, конечно, есть, и уровень безопасности здесь, судя по последним событиям, конечно, значительно выше, - сказал Путин на РЭН.