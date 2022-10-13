Генпрокуратура запретила в России организацию Dekabristen e.V

По результатам изучения поступивших материалов в Генпрокуратуру принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Dekabristen e.V, что поддерживала штабы Навального, устраивала митинги против поддержки Сирии Россией и занимается продвижением парадов ЛГБТ в странах Восточной Европы.

«Мы занимаемся программами обмена, проводим фестивали в Берлине и семинары для молодых профессионалов и социальных предпринимателей», - говорится на сайте запрещенной в России Dekabristen e.V.

Под такими невинными заявлениями на множестве подобных сайтов скрыта работа иностранных спецслужб по вербовке российских граждан и сбору информации.

«По результатам изучения поступивших материалов в Генпрокуратуру принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Dekabristen e.V. («Декабристы») (Германия), угрожающей конституционному строю и безопасности России», - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.