Росгвардия поймала в Запорожской области корректировщика ВСУ

В Запорожье Росгвардия задержала корректировщика огня, помогавшего ВСУ. Фото: Предоставлено Росгвардией

«Мне предложили подзаработать и помочь ВСУ. Помогал украинской разведке. Точки надо было на карте поставить, где находится комендатура, склады и скопление техники, - рассказал задержанный корректировщик.

«В Запорожской области подразделениями Росгвардии выявлен местный житель, подозреваемый в содействии СБУ. Задержанный сообщил, что в течение нескольких месяцев 2022 года по заданию украинской разведки собирал сведения о российских войсках, объектах гражданской инфраструктуры и обстановке в одном из населенных пунктов», - комментируют кадры в Росгвардии.

Мужчина оправдывался, что его шантажировали и заставляли помогать ВСУ. Фото: Предоставлено Росгвардией

Предварительно следствием установлено, что куратор из СБУ смог привлечь подозреваемого, пользуясь его сложным материальным положением, однако, заплатив в начале сотрудничества, в дальнейшем опирался на его страх за собственную безопасность.

Фактически, жителя города сначала втянули в преступную деятельность за небольшую сумму, взяли с него расписку о получении денег. Потом стали шантажировать его тем, что если он перестанет выполнять задания, то сообщат о его диверсионной работе в российскую комендатуру.