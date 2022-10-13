В Германии и в Европе в целом вновь поднял голову дельта-вариант коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Германии и в Европе в целом вновь поднял голову дельта-вариант коронавируса, пишет профессор, доктор биологических наук Анча Баранова. Неясно почему.

Немецкий Институт Роберта Коха (RKI) это наблюдение подтверждает и сообщает о новом всплеске госпитализаций за все время пандемии, который превышает на 15% исторический максимум. Госпитализации приближаются к рекордным уровня, при этом болеет около трети медперсонала.

В связи с этим в Германии уже с 1 октября по март 2023 года были введены новые антиковидные правила. Как пишет в своем тг-канале врач Александр Соловьев, основное требование в этих правилах - использование не хирургической маски, а маски FFP2 (респиратора) в автобусах и поездах при междугородних переездах, а также в медицинских учреждениях.

При этом ВОЗ фиксирует спад заболеваемости на 10 процентов по всему миру, но отмечает, что именно в Германии заболеваемость растет.

Видимо, эта страна становится новым очагом распространения новой волны болезни. В Германии превалирует подвариант «омикрона» BQ.1. А В соседней Австрии «разгоняется» вариантный микс «Пентагон». Причем из-за него число госпитализаций растет быстрее, чем в дельта- или омикронную волну.

В РОССИИ ПОКА ВСЕ СПОКОЙНО

По российской официальной статистике, роста госпитализаций пока не видно. Вообще кривая госпитализации по понятным причинам имеет ярко выраженный недельный ход (на выходные в больницу забирают меньше), но в целом с сентября – только снижение. Скажем, если 14 сентября в стационарах оказалось 4481 человек, то 11 октября – 2506. Постоянно падает количество заболевших. Несколько настораживает, что на одном уровне держится смертность: умирает около ста человек в день.

Важно, что в Россию пока не пробрался «Цербер». Цербер — это вид (сублиния) «омикрона». Как рассказал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, эта линия «содержит дополнительные мутации в шиповидном белке». По всему миру (почти в 30 странах) нашли уже несколько сотен геномов «цербера», обнаружен он на всех континентах. Россию как-то обходит: видимо, из-за закрытых границ.

Хотя этот подвид «Омикрона» крайне заразен, пока эксперты не прогнозируют волну, связанную именно с ним.

МУТАЦИИ НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ

«Вирусы соревнуются между собой в способности уклоняться от нейтрализующих антител, обмениваются друг с другом значимыми мутациями, - пишет Александр Соловьев. - Новые варианты приходят в то время, когда ослабевает иммунитет у большинства населения, максимально ослабевают индивидуальные и общественные меры защиты, а сезонные изменения климата способствуют распространению респираторных вирусных инфекций».

Представитель ВОЗ Мария ван Керкхове на очередной встрече в твиттере с журналистами сказала, что эксперты ожидают новые волны более заразных мутаций. «И мы не знаем, какими будут его характеристики в будущем, но совершенно точно они могут быть более заразными, чем те, что сейчас есть».

Эксперт отметила, что вакцинация в ближайшие годы будет единственной зашитой от новых мутаций, но не дала прогноз, насколько тяжелее может протекать болезнь у зараженных новыми подвидами коронавируса. И подытожила: «Вирус пришел к нам, что остаться навсегда, и мы должны научиться с ним жить».

КСТАТИ

Цербрер, Грифон, Гидра... Ученые придумывают мифические названиям вариантам коронавируса

Новых вариантов и субвариантов коронавируса стало слишком много. Основные объединили в группу и назвали Пентагон (Pentagon). Но и других остался «целый зоопарк, и им уже дали клички», пишет Анча Баранова. А фантазия у ученых богатая. Вот пока неофициальные названия:

BQ.1 — Typhon — Тифон.

BQ.1.1 — Cerberus — Цербер.

BA.2.75.2 — Chiron — Хирон.

BN.1 — Hydra — Гидра.

XBB — Gryphon — Гифион.