Полуголую Ольгу Серябкину перепутали с Ханной

Ольга Серябкина. Фото: Fashion People Awards

«Fashion People Awards» уже в двенадцатый раз собрала гостей на торжественной церемонии вручения наград.

Получить хрустальные статуэтки FPA пришли главные столичные модники. Конечно, без казусов не обошлось.

Вручать премию самой модной певице доверили журналисту Алене Жигаловой, ведущей шоу «Алена, блин», которая тоже не ушла с церемонии с пустыми руками. Жигаловой дали премию в номинации. «Лучшее YouTube шоу».

Алёна Жигалова. Фото: Fashion People Awards

Открыв конверт, Алёна произнесла имя самой стильной - Ханны.

У певицы Ольги Серябкиной, которая восседала в випе в наряде очень похожем на нижнее белье, тут же от изумления вытянулось лицо. Как выяснилось, конверты случайно перепутали и самой стильной должна была стать Серябкина, а не Ханна. Благо организаторы быстро исправили ошибку и Ольга получила заветную статуэтку.

Ольга Серябкина. Фото: Fashion People Awards

Удивила стилем на премии и Анна Калашникова. Артистка пришла в образе молодой Шер: серебряный парик, сексапильное боди.

Анна Калашникова. Фото: Fashion People Awards

Певица Слава, избавившись от лишнего веса с помощью пластики, тоже демонстрировала стройные ножки. А ее подруга Анна Семенович, как всегда, гостеприимно открыла декольте.

Певица Слава с дочерью. Фото: Fashion People Awards

Анна Семенович и Юля Ковальчук. Фото: Fashion People Awards

И только Алёна Водонаева спрятала свои формы под сиреневой шубой и была немного грустной. Видимо, новый бойфренд звезды шоу «Дом-2» не разрешает Алене блистать стройными формами.

Алёна Водонаева. Фото: Fashion People Awards

КОГО ЕЩЁ НАГРАДИЛИ?

Fashion Актер — Иван Николаев

Fashion Актриса — Алика Смехова

Fashion дизайнер — Игорь Гуляев

Fashion байер — Омар Байрамов

Fashion певица — Ольга Серябкина

Fashion певец — Митя Фомин

Лучшее YouTube шоу — «Алёна, Блин!»

Fashion Дуэт — Слава и Анна Семенович песня «Бумеранг»

Fashion группа — Artik & Asti

Fashion Блогер — Гусейн Гасанов

Fashion песня — «Солнце Монако» Люся Чеботина

Fashion телеведущая — Жасмин

Коллаборация года — Ваня Дмитриенко и Григорий Лепс с песней «Бейби»

Икона Стиля — Зара

Fashion видео — «По-другому» Лолита и Коста Лакоста.