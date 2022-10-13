Врачи назвали самые распространенные болезни в мире: мы расскажем, как избежать их

Найти человека старше 40 лет с абсолютно здоровым сердцем и сосудами сегодня непросто Фото: Shutterstock

Большинство людей в течение своей жизни сталкивается как минимум с одной из этих болезней. Чаще всего - в старшем возрасте. Но чем раньше начнешь применять меры защиты (в идеале - смолоду), тем лучше, подчеркивают врачи. Риск заболевания и угрозу тяжелых осложнений можно снизить во много раз.

Вот пятерка заболеваний, которые по данным медицинских экспертов чаще всего встречаются у современного человека:

- сердечно-сосудистые патологии (бесспорный лидер в большинстве стран, включая нашу),

- онкологические заболевания,

- сахарный диабет,

- психические расстройства (сейчас в первую очередь - тревожные и депрессивные),

- коронавирусная инфекция (очередная волна идет на спад, но об окончании пандемии говорить еще рано).

ГИПЕРТОНИЕЙ ПО СЕРДЦУ

Найти человека старше 40 лет с абсолютно здоровым сердцем и сосудами сегодня непросто. В крупном городе уж точно. Кто думает, что здоров - скорее всего, недообследован, шутят врачи. Понятно, что темп современной жизни, постоянные стрессы, суета, многозадачность, перегрузки на работе не идут на пользу. Однако тройка главных врагов нашей сердечно-сосудистой системы по словам кардиологов выглядит так:

1) артериальная гипертензия (гипертония). Это хроническое повышение давление, когда показатели на тонометре превышают 140/90 мм рт. ст.;

2) повышенный уровень холестерина. Наиболее точный анализ для определения сердечно-сосудистых рисков называется липидограмма. Повод для такого исследования - повышение уровня общего холестерина более 5 ммоль/л;

3) курение. Важный нюанс: по сердцу и сосудам бьет не только курение сигарет, но и новомодные увлечения электронными средствами нагревания и доставки табака.

Как защищаться:

- все новые исследования подтверждают: давно известная триада «здоровое питание - разумные физнагрузки - полноценный сон» работает безотказно. То есть многократно снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний;

- курению и злоупотреблению алкоголем нужно сказать «нет»;

- если уже есть неполадки с давлением и уровнем холестерина, то регулярный прием назначенных врачом лекарств радикально сокращает угрозу осложнений и продлевает жизнь.

РАК «ЛЮБИТ» ЛИШНИЙ ВЕС

Недавнее крупномасштабное исследование, о котором подробно писал KP.RU, показало: есть три главных фактора, из-за которых развивается более половины случаев рака. Это курение, ожирение и злоупотребление алкоголем.

- Ожирение фактор риска сразу для 13 видов опухолей: рака молочной железы, толстой и прямой кишки, рака матки, пищевода, желчного пузыря, почек, печени, яичников, поджелудочной железы, желудка и щитовидной железы, а также менингиомы и множественной миеломы, - рассказал в одном из интервью «Комсомолке» академик РАН, директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди. - Кроме того, по данным последних лет, избыточный вес может стать причиной развития прогрессирующего рака предстательной железы, ротовой полости и гортани.

Как защищаться:

- кроме избавления от лишнего веса и курения врачи рекомендуют не злоупотреблять загаром, больше двигаться, налегать на овощи и фрукты, избегать полуфабрикатов и фастфуда;

- очень важно проходить онкоскрининги. Это регулярные обследования в рамках диспансеризации для выявления ранних признаков рака и даже предраковых состояний. Такая диагностика помогает вовремя принять меры, чтобы шансы на успех лечения были максимальными. Онкоскрининги проводятся бесплатно по полису ОМС в районной поликлинике.

ДИАБЕТ: СНИЗИТЬ САХАР ПОМОГУТ… ФИЗНАГРУЗКИ!

По последним данным в мире живет более 463 миллионов людей с диабетом всех типов. И заболеваемость продолжает расти. Из-за повышенного уровня глюкозы в крови у больных развиваются осложнения. Поражаются кровеносные сосуды, растет угроза инфарктов, инсультов. Диабет основная причина нетравматических ампутаций рук и ног, а также гемодиализа (то есть подключения к «искусственной почке»), говорят врачи.

Вопреки распространенным представлениям ежедневные уколы инсулина нужны далеко не всем пациентам. Значительной части больных достаточно назначенных врачом таблеток. Ну и, конечно же, обязательно нужно строго следить за своим питанием и образом жизни в целом.

Как защищаться:

- и для профилактики диабета, и для защиты от опасных осложнений болезни одно из лучших средств - физнагрузки, рассказала KP.RU директор Института диабета, академик РАН, доктор медицинских наук Марина Шестакова. Секрет прост: при активной работе мышц сжигается глюкоза. И понижается ее уровень в крови;

- еще один важнейший фактор риска развития диабета - лишний вес. Худейте!

- после 40-ка лет ежегодно проверяйте уровень глюкозы в крови, чтобы вовремя начать принимать меры (прежде всего, скорректировать питание), если он стал выше 6 ммоль/л натощак. Бесплатное тестирование полагается в рамках диспансеризации.

УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ СТРЕССОМ

Рост психических расстройств - примета последнего времени, говорят врачи. Сначала мир накрыла пандемия ковида. Сейчас люди переживают из-за военных действий, экономических санкций и т. д.

Наиболее распространены сегодня тревожные и депрессивные расстройства, рассказал KP.RU практикующий психиатр Артем Гилев. Проявления таких состояний могут быть достаточно неожиданными. Это и повышение температуры, и специфические головные боли («каска неврастеника», когда голову как будто сдавливает тесный обруч), и проблемы с желудком.

Как защищаться:

- лучшее средство для устойчивости психики - умение управлять стрессом, поясняют специалисты. На практике это не так-то легко. Кому-то помогает захватывающее хобби (рисование, танцы, йога), кому-то - регулярные физнагрузки. К числу универсальных методов с доказанным эффектом относится когнитивно-поведенческая терапия, пояснил Артем Гилев. Это психотерапевтическая техника, которая обучает алгоритмам решения проблем;

- если не срабатывает психотерапия, врачи назначают лекарственные препараты для нормализации состояния.

КОРОНАВИРУС: ПОКА НЕ ПРОЩАЕТСЯ, ПРИВИВКИ АКТУАЛЬНЫ

Случаев коронавируса в нашей стране сейчас выявляется относительно немного. Но ковид никуда не исчез, госпитализации продолжаются. Есть смертельные исходы. Главный метод защиты от опасных осложнений, включая летальные - вакцинация. Минздрав рекомендует делать прививку через 6 месяцев после предыдущей вакцинации или перенесенной болезни.

В закрытых помещениях, где много людей, осенью и зимой также по-прежнему актуальны маски и респираторы. В первую очередь это касается общественного транспорта.