Джо Байден забыл, как умер его сын

Американский президент Джо Байден Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден в среду опять допустил оплошность, выступая на публике. Во время открытия памятника в штате Колорадо американский лидер выступил с речью, где несколько исказил факты своей семейно истории.

- Я говорю вам всё это как отец человека, который получил Бронзовую звезду (американская военная награда – прим. КП) и погиб в Ираке, - заявил Байден.

Журналисты тут же уличили главу государства в ошибке. Бо Байден, старший сын президента, умер не во время боевой операции, а от злокачественной опухоли головного мозга в 2015 году. Тем не менее, он действительно служил в Ираке в 2008-2009 годах и был награжден Бронзовой звездой. Бо проходил службу в национальной гвардии (подразделения резерва, периодически привлекаемые к действительной военной службе – прим. КП), дослужился там до звания майора и был военным юристом.

Джо Байден регулярно попадает в разные «истории», связанные с оговорками и ошибками. Например, в июле этого года во время визита в Израиль он заявил, что «продолжает сохранять в памяти правду и честь холокоста», перепутав слова «honor» (честь) и «horror» (ужасы). Правда глава государства все-таки быстро исправился и произнес правильную фразу.

Ранее во время пресс-конференции, посвященной уходу из Афганистана и урагану «Генри», Байден долго не мог вспомнить имя главы Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Динны Крисвелл всего через несколько мгновений после разговора с ней: «Нет никого лучше, чтобы возглавить эту операцию, чем... ммм... Динна... эээ... Крисвелл».

Впрочем, даже до своего избрания с действующим американским лидером случались конфузы. Например, в 2020 году в день выборов, выступая перед сторонниками в Филадельфии, тогда еще просто кандидат в президенты обратился к толпе с трибуны: «Хочу познакомиться вас с двумя своими внучками. Вот это мой сын Бо Байден». Байден, вероятно хотел представить дочь Бо, Натали, но обнял почему-то внучку, родившуюся от другого своего сына, Хантера.