История кошки-медалистки, репортаж из зоопарка и изобретение автомобилей для рыб: только хорошие новости в шоу «Бюро добрых дел» на RUTUBE

Ведущей нового Originals шоу стала известная актриса дубляжа и певица, подарившая голоса персонажам многих современных мультфильмов, Лариса Брохман

На RUTUBE стартовала новинка в линейке Originals — еженедельное утреннее шоу «Бюро добрых дел». Проект стал местом сосредоточения позитива на платформе. В каждом эпизоде зрителей ждут добрые новости со всего мира, интервью и репортажи. Ведущей нового Originals шоу стала известная актриса дубляжа и певица, подарившая голоса персонажам многих современных мультфильмов, Лариса Брохман.

Добрые дела и новости доставляются в студию с помощью пневмопочты, чтобы в шоу освещались только актуальные события. А специальный корреспондент проекта Ксения Егорова всегда готова отправиться на поиски интересного и уникального репортажа.

Первый выпуск вобрал в себя множество интересных историй. Например, о кошке, которая получила медаль за спасение хозяйки из пожара. В первый эпизод шоу также попал репортаж из Московского зоопарка, жизнь обитателей которого полна позитивных событий. А специальным гостем студии стал Тимур Ганиев — герой завирусившегося видео о спасении котенка на оживленной трассе. Такими новостями можно поделить с друзьями и близкими и поднять настроение. А еще лучше завести новую семейную традицию — смотреть вместе шоу «Бюро добрых дел» каждую среду на RUTUBE.

Лариса Брохман, актриса дубляжа, певица, ведущая шоу «Бюро добрых дел»:

«Фраза «Делать добро» — клише, казалось бы… Но когда мы узнаём конкретные истории о людях, на душе становится спокойней. Мне посчастливилось озвучивать многих прекрасных персонажей российской анимации. Они несут людям радость и доброту. И я вместе с ними. Вера в то, что хорошего и доброго на свете больше, чем кажется, очень помогает жить. Надеюсь, шоу «Бюро добрых дел» станет глотком позитива в интернет-пространстве. Хочу пожелать всем: думайте друг о друге, любите, и тогда ВСЁ будет хорошо. Банально, но факт!»