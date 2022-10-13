Глава МИД Украины признал причастность Киева к диверсиям в Крыму и Белгородской области

В течение разговора Кулеба так и сыпал признаниями Фото: EAST NEWS

Любой мало-мальски известный американский русофоб – лучший друг украинских политиков. Взять, например, Майкла Макфола – бывшего посла США в России, давно уже не входящего в политическую элиту США. Макфол называет себя специалистом по цветным революциям и демократиям и коротает свой век в качестве профессора одного из американских университетов. Известен своей антироссийской риторикой; решением российского правительства ему запрещен въезд в РФ.

По сути дела, Макфол уже давно не представляет ни Белый дом, ни Госдеп, являясь частным лицом. Но в Киеве его привечают. И даже рассказывают ему секреты государственной важности.

Чем уже не раз пользовались российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). От имени Макфола они поговорили с целым рядом украинских политиков. И вот теперь объектом их пранка стал глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

В течение разговора Кулеба так и сыпал признаниями. Во-первых, он подтвердил, что диверсии и теракты в Крыму и Белгородской области действительно готовила Украина. А вот контрнаступление ВСУ – США и Великобритания.

Сейчас Кулеба, по его собственным словам, исполняет волю президента Зеленского, а именно «обрабатывает страны Африки».

Заодно пожаловался на безденежье, подсчитав, что западной помощи Киеву хватит лишь до конца текущего года. Кулеба умолял «Макфола» подбрасывать Киеву хотя бы по $5 миллиардов в месяц.

Закончился разговор неожиданным признанием – украинский министр уверен, что в итоге конфликт «закончится дипломатией».