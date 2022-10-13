Депутаты «Единой России» провели первые приемы населения в новых регионах России

В Луганске приём провела вице-спикер Госдумы, заместитель секретаря Генсовета партии Анна Кузнецова. В нем также приняли участие руководитель регионального отделения «Единой России», председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко и депутат Народного совета Иван Санаев. Большинство обращений касалось помощи в оформлении и восстановлении документов, вопросов опеки, обеспечения жильём детей-сирот.

«ВИДЕТЬ ЛЮДЕЙ»

Жительница Купянска рассказала, что переехала в ЛНР вместе с несовершеннолетним сыном. Их поселили в пункте временного размещения, выдают гуманитарную помощь. Но они не могут оформить социальные выплаты из-за отсутствия необходимых документов – сын не успел получить паспорт, а для получения пособия требуется гражданство ЛНР и регистрация. Анна Кузнецова договорилась с представителями правительства ЛНР о помощи в оформлении документов и гражданства, а также трудоустройстве женщины на работу на железной дороге.

Ещё одна жительница рассказала, что ей необходимо продлить временную опеку над ребенком. Для этого требуется собрать комплект документов, что в сложившихся условиях затруднительно.

«Наряду с открытием региональных отделений «Единой России» в новых регионах, мы будем открывать и общественные приёмные партии, – пояснила Анна Кузнецова. - Но уже сейчас мы с коллегами-депутатами, представителями профильных структур проводим приёмы граждан, помогаем людям, разбираемся с проблемами восстановления утерянных документов, вопросами лечения детей, взрослых, проблемами опеки над детьми для близких родственников, когда погибают родители, а документы уничтожены или утеряны... Порой обстоятельства такие, на которые нет стандартных ответов и поэтому важно за каждой ситуацией видеть людей и относиться к ним со всем вниманием».

Также в Луганске обращения принимал депутат Госдумы Виктор Водолацкий, который будет отвечать за взаимодействие с избирателями в ЛНР.

ЛЬГОТЫ, ДОКУМЕНТЫ, КАПРЕМОНТ

В Мелитополе первый приём провёл депутат Госдумы Артём Бичаев, он будет отвечать за взаимодействие с избирателями в Запорожской области от фракции «Единой России» в Госдуме и уже несколько месяцев руководит гуманитарной миссией партии в регионе. Вместе с ним в приёме приняла участие руководитель реготделения «Единой России», глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко. Жителей города интересовали вопросы предоставления льгот, оформления документов и капремонта.

«За всеми поступившими к нам вопросами видно, что люди просят помощи, и им давно никто не помогал. Люди сами вели своё хозяйство, ремонтировали подъезды за свои деньги, занимались благоустройством дворов и детских площадок. Нас попросили о содействии в восстановлении фасада дома, замене окон в подъезде. Совместно с администрацией эти просьбы будут отработаны. Также в рамках интеграции законодательства будет решаться вопрос предоставления льгот детям при проезде на общественном транспорте – сейчас они не предусмотрены», – рассказал Артём Бичаев.

ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 13 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов. На Донбассе и освобождённых территориях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России».

Также партия открыла центр юридической помощи в Донецке. Он работает по принципу общественной приёмной партии. Консультируют жителей юристы-добровольцы, поддержку которым окажут специалисты Центральной приёмной партии в Москве. Такие же центры работают в Луганске и во всех районах Мариуполя на базе гуманитарных центров партии.

Отдельное направление – работа с детьми. «Единая Россия» открыла детский досуговый центр в Луганске. Он оснащён необходимой мебелью и оборудованием, творческими материалами. Такие же центры появились в Старобельске и Алчевске и Мариуполе.