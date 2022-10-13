Мамино счастье: Мария Шарапова поделилась редким снимком с сыном

Мария Шарапова стала мамой в июле. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мария Шарапова стала мамой в июле этого года. О том, что у нее родился первенец - сын Теодор, спортсменка сообщила спустя две недели после родов. С тех пор звезда тенниса не слишком часто делится фотографиями новорожденного малыша. И вот сейчас, когда мальчику исполнилось три месяца, Шарапова опубликовала свежий снимок с подросшим сыном.

На фото Мария стоит в длинном твидовом пальто и в черных сапогах. Сынишку она одела в синий комбинезон. Автор снимка сфотографировал маму и малыша в квартире, видимо, когда они собирались на прогулку или только что пришли с нее.

«Мой», - подписала снимок Шарапова, добавив смайлик в форме сердца.

Спортсменка опубликовала фотографию с сыном Теодором. Фото: соцсети.

35-летняя спортсменка родила сына от британского миллионера Александра Гилкса. Пара уже несколько лет вместе, но официально регистрировать свой союз пока не спешит. Александр считается одним из самых завидных женихов Великобритании, вхож в королевскую семью, он друг детства принцев Уильяма и Гарри. Кроме того, бойфренд Шараповой хорошо знает русский и говорит с Машей на ее родном языке. Его мать Робин много лет проработала в Оксфордском университете в Департаменте изучения России и стран Восточной Европы. Александр учился в одной из самых престижных частных школ Британии - Итоне, и там он, кроме французского и испанского, выучил ещё и русский язык.

Сейчас Гилкс и Шарапова живут в Нью-Йорке. Александр торгует произведениями искусства и является одним из основателей аукционного дома Paddle8. У него состоятельные клиенты, он близко дружит со многими знаменитостями: приятельствует с Элтоном Джоном и Мадонной, Бейонсе и Викторией Бекхэм. Состояние Гилкса оценивается в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов. Впрочем, Мария – тоже невеста с приданым. Несмотря на то, что Шарапова завершила карьеру на корте, она остается одной из самых богатых спортсменок планеты.

Сейчас, когда у нее появился ребенок, Мария не так часто выходит в свет. Но время от времени она все же посещает вместе с Гликсом художественные выставки и музейные экспозиции. Александр периодически делится в соцсетях фотографиями Маши на светских мероприятиях.