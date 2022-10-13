Под началом дирижеров-психологов блогеры пытаются нарисовать параллельную реальность для российских граждан Фото: Shutterstock

Технологии фейков стары как мир. Но человеческая психология не меняется. Известно, что большинство людей теряют способность критически мыслить, когда чувствуют угрозы для себя или своей семьи. Инстинкт самосохранения часто заставляют неподготовленных граждан принимать ошибочные, а порой иррациональные решения.

Как раз к таким и подталкивают российских и украинских граждан военные психологи за границей, что создают методички для украинских блогеров.

Последних только в Telegram-каналах насчитали недавно около 200 тысяч. Под началом дирижеров-психологов блогеры пытаются нарисовать параллельную реальность для российских граждан, распространить среди них панику. Развенчиваем самые популярные фейки, чтобы помочь читателям не вестись на их удочку.

ФЕЙК №1: "ВЗЯЛИ ЧИКАТИЛО НА СЛУЖБУ"

Иноагент Александр Невзоров, что сбежал на Украину опубликовал фотомонтаж, где вместо лица контрактника в СВО вклеена фотография питерского историка Соколова, убившего и расчленивший свою молодую подругу в Санкт-Петербурге. Невзоров подчеркивает, что «Соколов участвует в спецоперации».

Но не нужно быть даже специалистом, чтобы заметить, что фотография представленная иноагентом Невзоровым - грубая подделка. Лицо Соколова, который на самом деле продолжает отбывать наказание в колонии строгого режима вмонтировали в архивную фотографию, что была сделана еще до специальной военной операции на Украине.

Зачем нужен такой откровенный вброс? Чтобы украинские граждане считали российских военнослужащих преступниками, чтобы у них была мотивация для убийства.

Иноагент Александр Невзоров опубликовал явный фотомонтаж, где вместо лица контрактника в СВО вклеена фотография питерского историка Соколова Фото: социальные сети

ФЕЙК №2: "В СВО УБИВАЮТ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ"

Довольно часто в Telegram-каналах можно встретить вот такой фейк: «Учительница из Воронежа принесла домой повестку своему сыну. Молодого человека мобилизовали, а на следующее утро его матери вручили похоронку. Впоследствии женщине предложили принять участие в телеигре «Кто хочет стать миллионером?».

Фейк рассчитан на матерей и молодежь, которой пытаются внушить, что смерть в СВО неминуема.

Но что важно действительно знать: учительницам не передают повестки, повестки приносят на дом, либо на работу. После мобилизации контрактников отправляют на переподготовку на полигоны, где обучают, экипируют, и только через несколько недель отправляют в район проведения спецоперации. И не факт, что именно на боевые позиции. Многие могут попасть в тыловые подразделения.

ФЕЙК №3: "ВСТРЕЧАЕМ УКРАИНСКИЙ КОМАНДОС"

Вот еще одна история, что разгоняется по Telegram-каналам. Мол, на Украину возвращаются 10 000 элитных украинских бойцов обученных на полигонах Британии по стандартам НАТО. «Вот-вот перебросят на фронт в полной амуниции и с техникой», - пишут паблики.

История рассчитана на то, чтобы напугать родственников мобилизованных и военнослужащих запаса. На самом деле, еще в июле этого года 450 военных ВСУ были отправлены на базу 16 десантно-штурмовой бригады армии Бритов в Колчестере, где 3 недели обучались начальной военной подготовке.

Ну, как обучались: больше пьянствовали в ирландских пабах, о чем и публиковали свои отчеты в сети. По факту, даже если бы переподготовили 10 000, то учитывая ежедневные потери ВСУ этой горстки «пушечного мяса» киевской власти хватит на 10 дней «наступлений».

ФЕЙК №4: "БОМБАРДИРОВЩИКИ НАТО В ПОЛЬШЕ"

Еще чаще пересылается ролик с летящим американским бомбардировщиком Northrop B-2 Spirit. Что переносит 16 крылатых ракет с ядерными боеголовками. В украинских пабликах говорится, что он приземлился на аэродроме в Польше.

Этими кадрами пытаются показать, что Европа якобы готовится к ядерному удару по России. Таким образом, проукраинские каналы пытаются вызвать панику у российских граждан. Запись, конечно, изучили в компетентных службах. Оказалось, что проукраинские новостные каналы используют архивное видео, сделанное несколько лет назад на британской военной авиабазе Фэрфорд.

Вы и сами можете найти эту съемку YouTube, что сделана с другого ракурса в 2020 году. В кадр английскому оператору попадает тот же В-2, те же зеваки, автомобиль и даже коляска с младенцем.

Отметим, что наша разведка в курсе всех самолетах-носителях ядерного оружия, а их перемещение контролируется постоянно. А американцы регулярно перебрасывают свои самолеты в Британию во время учений. Собственно, наши тактические бомбардировщики не реже выполняют учебно-боевые полеты.

ФЕЙК №5: "БАЗЫ КОНТРАКТИНИКОВ СЛИЛИ"

Украинские паблики пишут: «хакеры взломали и выложили в сеть данные контрактников, что отправились в СВО».

Таким образом западные спецслужбы запугивали военнослужащих, что служили в Чеченской республике.

Сейчас звучат заявления, что проблема мобилизации в том, что «нет единой электронной базы учета военнослужащих запаса». Оказывается, что собранные данные на Госуслугах не могут передать в военные комиссариаты, так как там нет интернета и компьютеров. И слава богу! Иначе базу действительно можно было бы скачать в любом военкомате. Под удар могли бы попасть семьи военнослужащих.

А так вся база ведется с помощью учетных карточек и личных дел.

Кстати, украинские спецслужбы делают все, чтобы собрать подобную информацию. Западные спецслужбы создали в интернете ресурс, на котором якобы можно проверить, подлежит ли гражданин призыву в рамках частичной мобилизации. Для этого нужно просто ввести персональные данные. На самом деле, все такие ресурсы созданы для того, чтобы собрать личные данные. Потом эту информацию могут использовать мошенники и сотрудники украинских центров операций ВСУ.

Будьте бдительны: подобные ресурсы в интернете созданы для того, чтобы собирать личную информацию российских граждан

НАС НЕ ЗАПУГАЕШЬ!

Кстати, заявления генсека НАТО Йенс Столтенберга, что регулярно поет типа: «Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить» все из той же серии. Эти заявления больше рассчитаны на граждан, чем на политическое руководство стран.

Все такие сообщения Западом делаются для нагнетания паники и повышения недоверия к государственным ресурсам, своей армии. Кроме того, тем кто такие посты подхватывает и рассылает, грозит уголовная ответственность за распространение фейков о действии Вооруженных сил России.

Наказания очень серьезные: для начала штрафы от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, можно получить три года тюрьмы, а если сообщение нанесло тяжкие последствия, то уже от 10 до 15 лет лишения свободы.