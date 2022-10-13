Певец SHAMAN в этом году впервые споет на «Песне года». Певец с патриотичной позицией также быстро стал востребован на «заказниках». Фото: социальные сети

В Москве начались съемки передач, которые будут показывать в новогодние праздники. Вопреки слухам, без «огоньков» телезрители в этот новый год не останутся. Время сейчас такое, что и на ТВ планы могут меняться стремительно. Однако подготовка к новому году идет. Мы пообщались с телевизионщиками, чтобы узнать к чему готовиться телезрителям в этот новый год.

«Песня года» остается с «Голубым огоньком»

Съемки традиционного песенного фестиваля «Песня года» пройдут в начале декабре. В эфире телеканала «Россия» программа «Песня года 2023» запланирована на 1 и 2 января 2023 года. В этом году на «Песне года» выступят – Григорий Лепс, Николай Басков, Дима Билан, Лариса Долина, Стас Михалов, Лолита, Игорь Николаев, SHAMAN, Полина Гагарина, Jony, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Анна Асти, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, группа «Dabro» и другие артисты. Из украинских певиц в этом концерте традиционно участвовала София Ротару, которой в этом году не будет. Также из списка поющих исчезли Александр Ревва и Ани Лорак, но в программе могут быть изменения. Валерий Леонтьев не планирует прилетать из США на новогодние съемки. «Песню года» будут снимать 3 декабря во дворце спорта «Мегаспорт» – там 16 тысяч зрительских мест, билеты разбирают медленно, цена от 2 тысяч рублей.

«Новогодний голубой огонек – 2022» для канала «Россия» снимают также в начале декабря: всегда в студии, а это значит без огромных необоснованных трат – душевно, традиционно и с любимыми артистами. Кстати, звездам за эти съемки не платят – петь в главную ночь года хотели бы многие, но зовут не всех. Список артистов пока утверждается, но скорее всего он будет таким же традиционным: бессменные участники этой новогодней ночи – Николай Басков (и поет, и ведет), Андрей Малахов (ведет), Олег Газманов, Дима Билан, Алесандр Буйнов, Сергей Лазарев, Нонна Гришаева, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Зара, Анастасия Макеева, Леонид Агутин.

Команда «Вечернего Урганта» не надеется на возвращение юмористического проекта в эфир. Но по слухам работает над другим шоу – сценарием музыкального новогоднего спецпроекта; так как редакторов, продюсеров и других телеработников «ВУ» никто не увольнял. Возможно, что сценарий спецпроекта будет от создателей «Вечернего Урганта», но вот главная звезда шоу там вряд ли появятся – петь будут звезды. Есть вариант, что «огонек» на Первом канале зажжется в новогоднюю ночь в виде дайджеста любимых песен прошлых лет.

Сейчас можно купить билет и попасть в новогодние «Уральские пельмени» для СТС – 19 и 20 ноября в КЦ «Космос» снимают «Визги шампанского», цена билетов от 2700 рублей. Осталось совсем немного билетов по 3 тысячи рублей на новогодний гала-концерт «Романтика романса», его снимут 16 октября для телеканала «Россия-Культура». В концерте принимают участие: Олег Погудин, Этери Бериашвили, Дмитрий Певцов, Сергей Волчков, Мариам Мерабова, «Песняры» и многие другие артисты. А вот на новогодний «Comedy Club» попасть можно будет только по приглашениям – звездам и их близким. На всех каналах пройдут традиционные новогодние концерты: так, Анастасия Макеева уже записала дуэт на песню «Снежинка» с Аскаром Абдразаковым на песню «Снежинка» - для праздничного эфира на ТВ Центр.

Григорий Лепс — и в новогодних концертах поет, и на частных мероприятиях работает. Везде — нарасхват. Фото: социальные сети

А что с корпоративами?

Большинство компаний отказались от гулянок со звездами на новогодних корпоративах еще в ковидные времена, а теперь сохранили эту тенденцию — многие сокращают огромные и ненужные траты. Частных мероприятий тоже станет заметно меньше: кто-то сбежал за границу, но закажет музыкантов туда, а большинство просто экономят. Звезды уже не заламывают как раньше на две декабрьские недели наценку в 200%. Спрос упал. Средний гонорар за выступление на предпраздничных частных мероприятий у звезд с очень известными именами 3 миллиона рублей. У суперзвезд в эти новогодние дни (Баста, Лепс, Киркоров, Агутин, «Руки Вверх») – от 5 млн. руб.

Тенденция теперь у всех одна: зрители покупают билеты на концерты чаще не за 2 месяца как раньше, а за несколько дней до мероприятия. Вот и богатые люди оплачивают выступления звезд на своих мероприятиях теперь не за пару месяцев, а за пару недель – знают, что ажиотажа на артистов нет.

Однако известный концертный директор, продюсер и организатор мероприятий Табриз Шахиди сделал в соцсетях оптимистичный прогноз на предновогодние выступления звезд. Эксперт в своей индустрии считает - пока еще преждевременно утверждать, что декабрь для звезд больше не будет «хлебным месяцем»: «Вялотекущие тендеры проходят своим чередом с сентября (с небольшой паузой в начале октября), окончательно события будут подтверждать с середины, а то и в конце ноября. Более того, праздники октября, по известным причинам, переносятся на декабрь. Спада по запросам и предброням на артистов из топ-35 российской сцены нет».

Табриз Шахиди составил список самых востребованных поющих звезд на декабрь 2022 года. Этот топ артистов сделан на основе запросов и букинга некоторых крупных компаний по данным на середину октября 2022 года, поэтому является субъективной оценкой.

Топ-35: Леонид Агутин, группа «Руки Вверх», Zivert, Shaman, Баста, Полина Гагарина, группа «Иванушки Интернешнл», МакSим, Анна Асти, Сосо Павлиашвили, Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев, Диана Арбенина, Дима Билан, «Моральный кодекс», Елка, Григорий Лепс, Jony, Темникова, «Звери», Айова, Валерий Сюткин, «А-Studio», «Дискотека Авария», Алексей Чумаков, «Hammali&Navai», Владимир Пресняков, Клава Кока, Ани Лорак, «Артик и Асти», «Uma2Rman», Олег Газманов, «Градусы», Валерия, Александр Маршал.

«Песню года» снимают в декабре. На этой схеме отмечены цветным непроданные места — так что попасть легко: билеты от 2 тысяч рублей. Фото: Личный архив

Однако, пообщавшись с самими артистами, мы узнали – они такого оптимизма не разделают. Запрос на частный концерт еще не означает заказ. Конечно, звезды прилично заработают в декабре – у многих две последние недели будут концерты чуть ли не через день. Однако заработков, которые были в доковидные времена нет – тогда весь декабрь пели каждый вечер по два концерта. По оценкам артистов у многих заработки будут в два, а то и в три раза меньше.