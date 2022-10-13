«Разбивал кулаки в кровь»: Разин доводил покойного Шатунова

Певец Юрий Шатунов Фото: Евгения ГУСЕВА

Ну сайте Мосгорсуда появилось новое звёздное заседание. 30 ноября Андрей Разин снова намерен вступить в судебный спор за «Белые розы». Но только теперь уже не с Юрой Шатуновым, а его семьей.

Продюсер только публично «рвет на себе волосы» страданиями по поводу смерти Юры, а параллельно пытается придать судебному делу ход.

Напомним: последние годы Юру Шатунова, который не так давно ушёл из жизни в результате сердечного приступа, измотали суды с Андреем Разиным.

Как установил суд, Разин подделал договор 92 года, по которому автор хитов «Ласкового мая» Сергей Кузнецов якобы передал ему все права на шлягеры. Однако Кузнецов говорил KP.RU, что никаких бумаг с Разиным не прописывал, поэт финансово пострадал из-за аферы продюсера, поскольку РАО прекратило ему отчислять авторские. Только Шатунов поддерживал все эти годы Кузнецова финансово.

За несколько дней до смерти Юра Шатунов и Сергей Кузнецов выиграли суд у Разина. Юра отстоял свою честь и умер…По словам директора артиста, творческое наследие перейдёт к жене и детям Шатунова.

Но похоже, Разина это не устраивает. Он подал апелляцию и намерен отсудить у семьи Шатунова его «золотые хиты».

- Суды с Разиным изматывали Юру. Всегда спокойный, он в последние годы был на грани нервного срыва. Просто порой вечерами разбивал от бессилия кулаки в кровь об стену. «Когда же он от меня отстанет! Нет сил уже это терпеть!» - говорил про Разина Юра. Увы, сердце не выдержало, - вздыхает в беседе с KP.RU директор Шатунова Аркадий Кудряшов.