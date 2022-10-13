Вклад «Подоходнее»: Банки увеличили ставки по депозитам

Средняя ставка по рублевым депозитам в крупнейших российских банках выросла с 6,5% до 6,7% годовых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Средняя ставка по рублевым депозитам в крупнейших российских банках выросла с 6,5% до 6,7% годовых. Такие данные приводит Центробанк по итогам первой декады октября.

С одной стороны, такое поведение неожиданно. С другой, банки ориентируются не только на ключевую ставку ЦБ, но и на другие факторы. Например, на прогноз по инфляции и собственные резервы.

В частности, сейчас банкиры пытаются пополнить запасы денег, которые порядком уменьшились с начала частичной мобилизации. В конце сентября граждане успели вывести из банков почти 800 млрд рублей.

Конечно, банки могут занять деньги и в Центробанке. Но при нынешней ключевой ставке в 7,5% годовых, такой кредит будет для них дороже, чем привлекать деньги у граждан. Тем более что разместить эти деньги они будут с куда большей выгодой.

Например, если вложат в гособлигации, то получат 8 – 9% годовых. А если выдадут в виде кредита – от 10 до 30% годовых (в зависимости от конкретного продукта).

Возможно, повышение ставок связано и с настроениями в Центробанке. Как считают некоторые аналитики, на ближайшем заседании ЦБ возьмет паузу. То есть, временно прекратит снижение ключевой ставки. Это вполне объяснимо. Уровень неопределенности в экономике повысился, что может отразиться на росте инфляции.

Чтобы найти более выгодную ставку по кредиту, есть смысл пользоваться банковскими агрегаторами. Правда, банки используют различные хитрости, чтобы переманить клиентов. Например, могут рекламировать ставку сильно выше рынка, но, чтобы получить ее, необходимо заключить договор страхования жизни.

Какой доход сейчас приносят вклады

Срок Доходность (% годовых)

На три месяца 6,63%

На полгода 6,85%

На год 6,75%

По данным маркетплейса «Финуслуги».