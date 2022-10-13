Тайна семейного захоронения Градских: зачем певец обнес могилу высоким забором

Александр Градский Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

История сложных взаимоотношений в семье Александра Градского стала достоянием публики сразу после его смерти. Загадочное ограбление молодой вдовы Марины Коташенко, ее распри с взрослыми детьми артиста Даниилом и Марией Градскими, которые сейчас судятся за наследство Александра Борисовича — это далеко не все, что при жизни мэтру удавалось скрыть от лишних глаз. Еще одно многолетнее противостояние у певца обнаружилось с двоюродной сестрой Натальей Градской, которая давно живет в Ницце. От знаменитого родственника, в отличие от всех остальных членов семьи, она никогда не зависела: получила несколько образований, рано начала работать и стала успешным кинологом без каких-либо связей на Лазурном берегу.

Как уже писал сайт KP.RU, 20 лет назад артист скрыл от кузины новость о таинственной смерти ее отца и переписал на себя все его имущество: дорогостоящую квартиру на Бережковской набережной и дачу в Расторгуево. Однако, жилищные вопросы Наталью волновали мало: главным для нее было найти могилу папы. К сожалению, это стало возможным только сейчас: при жизни Александр Градский по каким-то причинам скрывал расположение семейного захоронения и задействовал все свои связи, чтобы сестра там никогда не появилась…

ПАМЯТНИК ОДИН НА ВСЕХ

Летом Наталья Градская на несколько дней приезжала в Москву на съемки программы «Судьба человека». И именно команда телепроекта помогла ей найти могилу отца, за что сестра Градского очень благодарна.

- Оказалось, папа похоронен на Кузьминском кладбище, участок довольно большой, - рассказала KP.RU Наталья Градская. - Но как только я увидела могилу, тут же вскрылось многолетнее вранье. Саша всегда говорил, что он занимается могилой: то моему папе ставит памятник, то своему… Оказалось, это не так. Памятник там всего один, установленный еще в 60-х годах моей тете и матери Александра Градского - Тамаре Градской, которая умерла в возрасте 35 лет. На нем выгравирована надпись: «Дорогой Томочке от мужа, сына, матери и брата». И все они, кроме сына (сам Александр Градский. - Ред.), похоронены там же, под этим же памятником, на котором подписаны их имена. Первой ушла мама Мария Градская (1980 год), затем мой отец Борис Градский (2002 год), последним - Сашин отец Борис Фрадкин (2013 год). Никому из них мой брат так и не поставил отдельный памятник. Видимо, из экономии. Но каким жадным человеком надо быть, чтобы поскупиться на погребение самых близких? Да еще и мне не дать этого сделать!

При этом Александр Градский зачем-то обнес участок высокой оградой.

- Я такого на кладбище никогда не видела: кованый забор, калитка с замком. Могила за высокой решеткой! - удивляется Наталья. - Пройти невозможно, не перелазить же? Но главное, что и от кого скрывал мой брат?! Кстати, рядом похоронена мама молодой вдовы Марины Коташенко. Вы бы видели, в каком ужасном состоянии её могила - очевидно, за ней никто не ухаживает. И она тоже за решеткой!

Наталья Градская Фото: социальные сети

НАСТОЯЩАЯ ФАМИЛИЯ ГРАДСКИХ

Распорядителем семейного захоронения долгие годы был Александр Градский, но теперь его сестра переоформила документы. Заняться лично всей бумажной волокитой, постоянно проживая в Ницце, она не могла, поэтому выписала генеральную доверенность на свою московскую подругу.

- Мне надо было доказать, что я являюсь двоюродной сестрой Саши Градского. Список документов такой, что я схватилась за голову, - вспоминает Наталья. - Но подруга Люба меня успокоила: мол, сейчас все по-другому, справки можно оформить дистанционно. Подруга сделала практически невозможное: собрала все необходимые свидетельства о смерти, сделала все необходимые запросы в архивы - буквально неделю назад мы закончили это дело. Было очень сложно, это заняло почти четыре месяца. Кстати, параллельно выяснилось, что фамилия моя по отцу - Градскофф, что говорит о принадлежности к дворянскому роду, просто со временем окончание поменялось. А вот настоящая фамилия моего знаменитого брата — Фрадкин, но он предпочел взять себе более звучную девичью фамилию матери.

Теперь Наталья - официальный распорядитель захоронения. И скрывать могилу от родственников, несмотря на натянутые отношения, она не намерена.

- Спустя 20 лет я наконец могу приходить к отцу, приносить цветы, разговаривать. У меня уже есть человек, который будет ухаживать за могилой. А если дети Александра Градского захотят прийти на могилу к бабушке и дедушке, я никогда не буду им препятствовать, - обещает сестра артиста. - Наоборот, выдам ключи, оформлю все документы - пожалуйста, приходите. Правда, пока мне никто не звонил: этой семье я уже не нужна. Они молчат, но поступки громче слов. И я свой поступок совершила. Таким образом, одну часть своего семейного наследия я уже контролирую.

Вторая главная задача Натальи Градской - разыскать дачу её отца в Расторгуево. Это не просто домик в деревне, а родовое гнездо, где выросли несколько поклонений семьи Градских.

ЧИТАТЕЛЬ, ПОМОГИ!

Сайт KP.RU просит жителей и администрацию поселка Расторгуево Московской области помочь Наталье Градской с поисками семейной дачи, которая до 2002 года принадлежала Борису Павловичу Градскому, солисту знаменитого ансамбля имени Моисеева. Если вам что-либо известно о судьбе дома, напишите нам в редакцию по почте alena.martynova@phkp.ru, указав ваш контактный телефон для обратной связи.