Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Генеральная Ассамблея ООН приняла 12 октября 2022 года резолюцию, осуждающую проведение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России.

Какие страны не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН

За резолюцию, подготовленную американцами, выступили 143 страны (все государства Евросоюза, другие наиболее близкие партнеры США, несколько десятков развивающихся стран), голосовали против - пять стран (Россия, Белоруссия, КНДР, Никарагуа, Сирия), еще 35 - воздержались (среди них - Китай, Индия, ЮАР, большинство стран СНГ, Пакистан, Вьетнам, Куба). А некоторые из присутствовавших вообще голосование проигнорировали.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Запад развернул кампанию шантажа против других стран, чтобы заставить их проголосовать за антироссийскую резолюцию. Он назвал ее провокацией, способной подорвать возможные дипломатические усилия.

Напомним, впрочем, что резолюции Генассамблеи не носят обязательного характера и призваны отражать общий настрой членов ООН. На Западе не преминули провозгласить, что «мир не приемлет действий РФ на Украине». Но в бочку с медом неожиданно подпустил дегтя глава евродипломатии Жозеп Боррель. Мол, проголосовать-то проголосовали, но не так дружно, как надеялись в западных столицах. «Я обеспокоен, поскольку слишком много воздержавшихся. Примерно 20 процентов мирового сообщества решили не отвергать российскую аннексию. Для меня это очень много», - посетовал Боррель на рабочем совещании в Европейской дипломатической академии.

Его опасения не напрасны, ведь уже есть прецедент: после начала нашей спецоперации на Украине при голосовании в ООН в марте этого года РФ осудили 73 процента государств, а в августе таких осталась лишь треть. Не исключено, что и теперь мир со временем убедится: участники референдумов искренне пожелали связать свою дальнейшую судьбу с Россией.