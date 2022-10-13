В рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» состоялась тематическая сессия Фонда ЖКХ «Модернизация отрасли жилищно-коммунального хозяйства как инструмент снижения энергоемкости и углеродоемкости российской экономики». Фото предоставлено Департаментом внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ

Организатор сессии – государственная корпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько, заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк, руководитель Комиссии ЖКХ Общественного совета при Минстрое России Ирина Булгакова, вице-президент, руководитель центра энергоэффективности Фонда «Центр стратегических разработок» Екатерина Кваша, министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Юрий Палтусов, глава городского округа город Волжский Волгоградской области Игорь Воронин, заместитель генерального директора по коммерции и развитию ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов, представители субъектов РФ и др.

В качестве модератора тематической сессии выступил профессор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Сергей Сиваев.

Открывая работу мероприятия, он подчеркнул важность работы по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры ввиду высокой значимости отрасли ЖКХ как для граждан, так и в целом для страны.

По словам заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексея Ересько, жилищно-коммунальное хозяйство является не только крупнейшим потребителем энергоресурсов, но и формирует около 21% выбросов парниковых газов. На снижение аварийности и потерь в сетях (водо- и теплоснабжения) направлены программы «Инфраструктурного меню» и модернизации коммунальной инфраструктуры, проводимые с Фондом содействия реформированию ЖКХ.

В частности, Алексей Ересько отметил, что уже 76 субъектов РФ получили инфраструктурные бюджетные кредиты на 176 млрд. рублей. Кроме того, в 73 субъектах одобрено 225 проектов, потребностью в заемном финансировании 136,6 млрд. рублей по модернизации коммунальной инфраструктуры с использованием льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния, реализуемых через государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ. Параллельно с Фондом ЖКХ Минстрой завершает разработку программы модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.

Фото предоставлено Департаментом внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ

Руководитель Комиссии ЖКХ Общественного совета при Минстрое России Ирина Булгакова представила доклад о современных вызовах и задачах снижения энергоемкости и углеродоемкости отрасли жилищного и коммунального хозяйства. В частности, она подробно рассказала о стратегии низкоуглеродного развития, которая была принята в 2021 году.

– На самом деле у нас уже сейчас имеются законодательные инструменты, которые позволят помочь осуществлять комплексную модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день в Градостроительном кодексе РФ есть понятие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Но прежде, чем разрабатывать схемы, которые между собой должны быть увязаны в единую программу, нам необходимо видеть те самые документы социально-экономического прогнозирования, планы вводов объектов капитального строительства и планы программ капитального ремонта. Это важно для того, чтобы эффективно вкладывать денежные средства в модернизацию коммунальной инфраструктуры, использование которой будет востребовано у потребителей, – сообщила Ирина Булгакова.

Заместитель генерального директора по коммерции и развитию ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов рассказал о роли комплексного подхода при реализации инфраструктурных проектов в теплоснабжении. В частности, он отметил, что благодаря предоставлению Фондом ЖКХ льготного финансирования из средств ФНБ компанией будут реализованы проекты модернизации коммунальной инфраструктуры в 17 городах, расположенных на территории 12 субъектов РФ.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Юрий Палтусов представил доклад на тему «Опыт внедрения энергоэффективных решений в модернизации коммунальной инфраструктуры и жилого фонда». В частности, он сообщил, что в регионе в 2014 году было принято решение переходить на поквартирное отопление. Большую актуальность данная работа имеет в муниципальных образованиях, расположенных в сельской местности с невысокой плотностью застройки, где также зачастую нет специалистов, имеющих опыт обслуживания котельных. Данная программа была принята в 2015 году, в 2021 году на такой способ отопления перевели более 10 тыс. квартир. Стоимость работ составила 2,31 млрд. рублей, из которых 2,2 млрд. рублей – средства бюджета региона.

Глава городского округа город Волжский Волгоградской области Игорь Воронин представил доклад на тему «В поиске нестандартных решений для городской энергетики», акцентирующий внимание на потенциал использования новых технологий в области теплоснабжения.

Заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк выразила благодарность представителям субъектов РФ за активную работу в части модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

– Фондом ЖКХ накоплен значительный опыт сопровождения различных механизмов поддержки модернизации в жилищно-коммунальном хозяйстве. В коммунальном секторе такая поддержка осуществляется с 2015 года. В ходе реализации программы, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации №1451, приоритетом являлись создание и модернизация социально значимых объектов инфраструктуры в населенных пунктах численностью до 500 тыс. человек, обновление которых не окупается за счет тарифных источников. В текущем году мы приняли участие в реализации запущенной Правительством РФ масштабной программы опережающего инфраструктурного развития – «Инфраструктурное меню», в рамках которой предоставляются займы за счет средств Фонда национального благосостояния. Такой механизм позволяет направлять на льготных условиях возвратные средства для экономически окупаемых проектов модернизации коммунальной инфраструктуры, без необходимости резкого роста тарифов на коммунальные ресурсы для населения, – подчеркнула Ольга Сердюк.

Фото предоставлено Департаментом внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ

Также она сообщила, что сегодня по поручению Президента Российской Федерации разрабатывается новая 5-летняя программа комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры, оператором которой станет Фонд развития территорий.

– И все же, несмотря на развитую систему мер поддержки в коммунальном секторе, на мой взгляд, недооцененным и неиспользованным остается потенциал модернизации основного потребителя коммунальных ресурсов – жилищного фонда. Фонд ЖКХ с 2017 по 2021 годы реализовывал пилотный проект поддержки энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с постановлением Правительства РФ №18. Механизм такой поддержки имеет наибольшее стимулирующее действие на инициативных собственников помещений в многоквартирных домах с изначально низким уровнем энергетической эффективности. Полагаю, что в дополнение к тем средствам, которые будут направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры, выделение дополнительного финансирования на поддержку такого капремонта позволило бы получить дополнительные эффекты в виде сокращения потерь энергии и снижения платежной нагрузки на население. При проведении энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов совместно с модернизацией коммунальной инфраструктуры мы получим по-настоящему комплексный эффект, на который направлены поручения Президента РФ и положения готовящейся к утверждению Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, – сказала Ольга Сердюк.

Вице-президент, руководитель центра энергоэффективности Фонда «Центр стратегических разработок» Екатерина Кваша представила доклад на тему «Актуальность климатической повестки, энергоэффективности и ресурсосбережения в свете задачи по обеспечению комплексного подхода при модернизации ЖКХ». В частности, в докладе было отмечена стратегическая для национальной экономики актуальность повестки снижения энергоемкости и углеродоемкости отрасли жилищно-коммунального хозяйства, достижение которых возможно за счет масштабного применения энергоэффективных решений и технологий.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна поделилась опытом работы по сокращению углеродного следа, которая проводится в регионе в течение двух лет и неразрывно связана с реализацией мероприятий по комплексному повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры и жилого фонда. В частности, она рассказала о мероприятиях по повышению энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства: переводе котельных на газ в качестве источника теплоснабжения, замене устаревших сетей и проведении комплексного энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов, включающего утепление фасадов, автоматизацию систем отопления и ряд других необходимых мероприятий.

Сюжет на телеканале «Россия 24» о тематической сессии Фонда ЖКХ в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» можно посмотреть здесь.