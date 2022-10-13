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Политика13 октября 2022 12:04

Минобороны России сообщило о бездарных попытках ВСУ развернуть наступление

Уже вторую неделю ВСУ не могут форсировать даже мелкие водные преграды
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Представитель Минобороны России Игорь Конашенков

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков

Фото: Кадр видео

В Минобороны России на прошедшем брифинге заявили, что за минувшие сутки ВСУ силами нескольких ротных и батальонных тактических групп пытались атаковать населенные пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области и форсировать реку Жеребец, чтобы захватить Стельмаховку и Развовку Луганской области. Но российскими войсками все атаки были отражены.

При этом противник потерял много солдат.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков привел данные потерь ВСУ за прошедшие сутки в ряде районов проведения специальной военной операции: на Купянском потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, на Краснолиманском около 60, на Николаево-Криворожском более 110».

С украинскими военнослужащими уничтожены десятки боевых бронемашин и автомобилей.

Также по словам генерал-лейтенанта ударами авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено: 5 складов вооружений, 12 беспилотников, МиГ-20 и Су-27 ВВС Украины, 4 пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164-х районах.

«Кроме того, перехвачены 16 снарядов американских реактивных систем залпового огня «HIMARS», 10 американских противорадиолокационных ракет «HARM», а также украинских «Ольха» над рядом населенных пунктов Донбасса», - добавил Конашенков.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин провел в городе Мелитополе Запорожской области оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины.

Главе ведомства доложены актуальные сведения о результатах расследования преступлений киевского режима против мирного населения и российских военнослужащих, в том числе по уголовным делам о преступлениях, совершенных украинскими националистами на территории Запорожской области.

На совещании стало известно, что на сегодняшний день следователями СК России завершено расследование 112 уголовных дел. В период с конца сентября по настоящее время на территорию России доставлены 402 националиста полка «Азов» (организация запрещена на территории России Верховным судом РФ), которые размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей. При межведомственном взаимодействии с ФСБ России и ФСИН России организовано проведение с ними комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий. В результате этой работы с задержанными зафиксированы новые факты жестокого обращения с гражданским населением, совершенные представителями украинских вооруженных формирований.

«В ходе изучения трофейной документации получена значимая для следствия информация, касающаяся ведения обороны Мариуполя и приказов украинского командования о размещении позиций в жилых районах, стрельбе по мирному населению и гражданской инфраструктуре. В настоящее время следователями и оперативными службами ведется активная работа в данном направлении, в результате которой установлены конкретные лица и их функционал», - доложили офицеры на совещании Александру Бастрыкину.

Также стало известно, что согласно заключениям экспертов, суммарная стоимость восстановительных работ после обстрелов ВСУ в Мариуполе и других городах Донбасса составляет не менее 217 млрд рублей.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

321 - самолет.

161 - вертолет.

2211 - беспилотных летательных аппаратов.

380 - зенитных ракетных комплексов.

5720 - танков и других боевых бронированных машин.

868 - боевых машин реактивной системы залпового огня.

3467 - орудий полевой артиллерии и минометов.

6529 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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