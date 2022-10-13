Россия способна стать главным мировым экспортером подсолнечного масла

Россия имеет все шансы стать главным в мире экспортером подсолнечного масла. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

Россия в этом году бьет рекорды по урожаю. Мало того, что суммарный сбор зерна может составить 150 млн. тонн (это абсолютный рекорд), так еще и масленичные культуры не подвели. Как рассказал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, Россия имеет все шансы стать главным в мире экспортером подсолнечного масла.

По словам Мишустина, показатели самообеспеченности России подсолнечным маслом превысят 200%. Это вдвое выше того, что требуется по доктрине продовольственной безопасности.

Мишустин напомнил, что правительство предоставляет аграриям субсидии, чтобы поддержать производство масленичных культур.

- Многие сельхозпроизводители сталкиваются с трудностями из-за усложнения логистики и ряда других ограничений, которые вводят недружественные страны, - заметил премьер.

Поэтому объем субсидий аграриям в этом году решили увеличить. Только на поддержку урожая масленичных направят свыше 4,8 млрд рублей. Деньги распределят между 43 регионами, где возделывают эти культуры.

Еще одна тема, которую обсуждал кабмин - программы «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар». Правительство собирается продлить право получать в собственность земли по этим программам до 1 марта 2023 года. Как рассказал Мишустин, заявки на освоение участков на арктических территориях подали около 10 тысяч граждан (эта программа действует больше года). На Дальнем Востоке свой гектар получили больше 108 тысяч жителей, там программа действует уже более шести лет.

1 миллиард рублей - на энергетические объекты Крыма

Правительство в этом году дополнительно выделит на защищенность энергетических объектов Крыма 1 млрд рублей. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. Деньги пойдут на обслуживание и ремонт критически важного оборудования, установку современных приборов учета и, кроме того, на оснащение персонала всеми необходимыми техническими средствами. Как отметил Мишустин, это позволит обеспечить надежную работу крымской энергосистемы.