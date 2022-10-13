Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин прилетел в Астану ради двух крупных событий: шестого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (прошел 13 октября) и встречи глав-государств СНГ (14 октября). Оба мероприятия – большие площадки, где лидеры стран могут переговорить друг с другом напрямую.

14 октября 2022 года Владимир Путин даст журналистам пресс-конференцию в Астане.

ВО СКОЛЬКО НАЧНЕТСЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 14 ОКТЯБРЯ 2022

Это пока точно не известно. Обычно президент выходит к журналистам, когда у него заканчиваются все дела. А заранее сказать, сколько времени уйдет на общение и переговоры c другими главами стран, никто не сможет.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 14 ОКТЯБРЯ 2022

Прямая трансляция будет на канале Россия-24. На сайте kp.ru быстро появятся все самые важные заявление главы страны.

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 14 ОКТЯБРЯ 2022

Так как вопросы будут задавать сами журналисты, сложно заранее предсказать все темы. Но вряд ли президент обойдет эти вещи:

- Новый газовый хаб в Турции. Путин предложил Эрдогану проложить по дну Черного моря большой газопровод, чтобы Анкара стала новым главным газовым распределителем Европы. Раньше заметная часть потоков шла через Германию, но после взрыва труб на дне Балтийского моря, это уже не так.

- Переход на нацвалюты в международной торговле. Турция и страны Азии охотнее всех отказываются от доллара, покупая наши ресурсы и товары.

- Наша реакция на украинские теракты. Киев устроил взрыв на Крымском мосту. Он попытался организовать диверсию на энергетических объектах (Курской АЭС, газопроводе "Турецкий поток"). Путин скорее всего захочет еще раз напомнить, что ждет Украину, если она не прекратит эти атаки.

- Будущее Афганистана. Президент заявляет, что разрушенная страна – главный источник головной боли для всей центральной Азии. США должны компенсировать вред от 20 лет пребывания в Афганистане. Кроме этого, Кабулу должны вернуть замороженные госрезервы.