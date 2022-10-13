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Общество13 октября 2022 13:50

Выплаты на детей и льготный проезд: В Тульской области вводят новые меры поддержки для родственников мобилизованных

Семьи военнослужащих получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Ксения БОГДАНОВА
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (в центре) пообещал военнослужащим, что их семьи будут окружены заботой и получат всю необходимую поддержку. Фото: пресс-служба правительства региона.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (в центре) пообещал военнослужащим, что их семьи будут окружены заботой и получат всю необходимую поддержку. Фото: пресс-служба правительства региона.

В Тульской области вводятся дополнительные социальные меры поддержки участников спецоперации и их семей. Указ об этом 12 октября подписал губернатор региона Алексей Дюмин. Родственники мобилизованных туляков получат единовременные денежные выплаты – по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Такую же сумму единовременной помощи перечислят детям участников СВО до 23 лет, проходящим очное обучение в вузах, техникумах и колледжах.

Кроме денежных выплат тульские власти вводят и другие меры поддержки мобилизованных. Семьи бойцов полностью освобождаются от платы за посещение ребенком детского сада. Кроме того, они смогут устроить своих детей-дошкольников в детсад вне очереди. Близкие военнослужащих получают право льготного проезда на общественном транспорте, компенсацию 50% взносов на капитальный ремонт, а также бесплатное посещение кружков, секций, культурных и спортивных мероприятий, которые проводятся государственными учреждениями культуры и спорта.

Ранее Алексей Дюмин подчеркнул: мобилизованные жители Тульской области будут обеспечены всем необходимым. По поручению губернатора в дополнение к базовым комплектам обмундирования от Минобороны России военнослужащим региона выдают и другие нужные им вещи. Для бойцов закупили и доставили в военные части спальные мешки, маскировочные халаты, рюкзаки, термобелье, аптечки, предметы личной гигиены и многое другое. Кроме личных вещей в военные части передали квадрокоптеры и автомобильную технику. Это оборудование было закуплено по инициативе Алексея Дюмина на внебюджетные средства. Кроме того, губернатор помог привлечь для обучения тульских военнослужащих экспертов, имеющих боевой опыт - инструкторов ССО, ФСБ, МВД, Росгвардии.

- Наша главная задача – позаботиться о наших парнях во всех аспектах, - подчеркнул губернатор. - Это и условия проживания, и боевое слаживание, и экипировка. Такую работу мы проводим совместно с Министерством обороны.

По распоряжению главы области тульские предприятия увеличивают объемы выпуска необходимой для армии продукции: балаклав, тельняшек, спальников, баулов и других вещей. Более 20 предприятий региона уже перестроили свое производство под выполнение задач по укомплектованию военнослужащих.

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