Выплаты на детей и льготный проезд: В Тульской области вводят новые меры поддержки для родственников мобилизованных

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (в центре) пообещал военнослужащим, что их семьи будут окружены заботой и получат всю необходимую поддержку. Фото: пресс-служба правительства региона.

В Тульской области вводятся дополнительные социальные меры поддержки участников спецоперации и их семей. Указ об этом 12 октября подписал губернатор региона Алексей Дюмин. Родственники мобилизованных туляков получат единовременные денежные выплаты – по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Такую же сумму единовременной помощи перечислят детям участников СВО до 23 лет, проходящим очное обучение в вузах, техникумах и колледжах.

Кроме денежных выплат тульские власти вводят и другие меры поддержки мобилизованных. Семьи бойцов полностью освобождаются от платы за посещение ребенком детского сада. Кроме того, они смогут устроить своих детей-дошкольников в детсад вне очереди. Близкие военнослужащих получают право льготного проезда на общественном транспорте, компенсацию 50% взносов на капитальный ремонт, а также бесплатное посещение кружков, секций, культурных и спортивных мероприятий, которые проводятся государственными учреждениями культуры и спорта.

Ранее Алексей Дюмин подчеркнул: мобилизованные жители Тульской области будут обеспечены всем необходимым. По поручению губернатора в дополнение к базовым комплектам обмундирования от Минобороны России военнослужащим региона выдают и другие нужные им вещи. Для бойцов закупили и доставили в военные части спальные мешки, маскировочные халаты, рюкзаки, термобелье, аптечки, предметы личной гигиены и многое другое. Кроме личных вещей в военные части передали квадрокоптеры и автомобильную технику. Это оборудование было закуплено по инициативе Алексея Дюмина на внебюджетные средства. Кроме того, губернатор помог привлечь для обучения тульских военнослужащих экспертов, имеющих боевой опыт - инструкторов ССО, ФСБ, МВД, Росгвардии.

- Наша главная задача – позаботиться о наших парнях во всех аспектах, - подчеркнул губернатор. - Это и условия проживания, и боевое слаживание, и экипировка. Такую работу мы проводим совместно с Министерством обороны.

По распоряжению главы области тульские предприятия увеличивают объемы выпуска необходимой для армии продукции: балаклав, тельняшек, спальников, баулов и других вещей. Более 20 предприятий региона уже перестроили свое производство под выполнение задач по укомплектованию военнослужащих.