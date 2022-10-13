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Среди известных людей, умерших из-за оторвавшегося тромба - артисты Алексей Булдаков, Иван Бортник, Александр Лазарев-старший. В зарубежных источниках жертвами тромбоза называют ученого-изобретателя Никола Теслу, голливудского актера Кларка Гейбла, итальянского композитора Нино Рота.

- Тромб - это универсальная реакция организма. С одной стороны, она возникает в ответ на кровотечение, пытаясь его остановить, - поясняет известный врач-кардиолог, академик РАН, главный внештатный аритмолог Минздрава России, директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Елена Голухова.

С другой стороны, тромбообразование может быть болезненной, опасной реакцией «при ряде патологических состояний». По словам профессора Голуховой, тромбы, угрожающие здоровью и даже жизни, возникают при наличии трех условий (так называемая «триада Вирхова». - Ред.). Это повреждение стенки кровеносного сосуда, замедленный кровоток и нарушение свертывающей системы крови.

«Опаснее всего тромбы в коронарных артериях – сосудах, которые питают сердце, - говорит врач. - Закупорка коронарного сосуда может привести к развитию острого инфаркта. Не менее опасна тромбоэмболия легочной артерии». Когда тромб перекрывает артерию в головном мозге, происходит так называемый ишемический инсульт, рассказал KP.RU доктор медицинских наук, президент Общества доказательной неврологии Олег Виноградов.

Сегодня медицинские эксперты выделяют семь основных причин - факторов риска, которые создают угрозу образования смертельно опасных тромбов.

1. Курение.

«В первую очередь [для профилактики тромбозов] нужно исключить курение, - подчеркивает академик Голухова. - Потому что табачный дым повреждает внутреннюю выстилку сосудов. И к ней, как в детской игре по созданию кристаллов, обязательно прикрепляется что-то нехорошее, например холестериновые бляшки».

Такие бляшки бывают двух видов - стабильные и нестабильные, пояснил в одном из интервью «Комсомолке» директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов. Последние разрываются, и на их месте образуется тромб, перекрывающий просвет сосуда. «Все, что ниже по течению крови, начинает отмирать», - описал кардиолог.

Медицинские эксперты выделяют семь основных причин - факторов риска, которые создают угрозу образования смертельно опасных тромбов. Фото: Shutterstock

2. Атеросклероз.

Это повышенный уровень холестерина в крови, при котором образование бляшек идет особенно активно. Значит, увеличивается и количество нестабильных холестериновых отложений. Что повышает угрозу возникновения тромбов.

Метод лечения атеросклероза давно и хорошо известен. «Препараты-статины, с одной стороны, тормозят выработку холестерина в печени (этот орган синтезирует 60 - 70% холестерина, даже если вы сидите на постной диете). С другой стороны, при использовании таких лекарств запускается механизм, который превращает уже существующие нестабильные бляшки в стабильные», - говорит Филипп Копылов.

3. Злоупотребление алкоголем.

Токсичные продукты распада этанола у нас в организме, как и при курении, повреждают стенки кровеносных сосудов. А это путь к образованию холестериновых наростов. Далее - развитие событий по сценарию, описанному выше.

4. Ожирение.

Лишняя жировая ткань провоцирует постоянное вялотекущее воспаление в организме, поясняют врачи. Запускаются процессы, ускоряющие рост атеросклеротических бляшек. Возможны и другие механизмы. Ученые признают, что мы пока не знаем всех нюансов, но намного более частые тромбозы у полных людей - факт.

5. Сахарный диабет.

В этом случае внутренняя выстилка кровеносных сосудов повреждается из-за повышенного уровня глюкозы в крови. Соответственно, если держать сахар под контролем (питание, таблетки, инсулин по медпоказаниям), то угроза образования тромбов ощутимо сокращается.

6. Недостаток физической активности.

Когда человек ведет сидячий образ жизни, снижается скорость кровотока. А это одно из основных условий образования тромбов (см. выше). Хорошая новость в том, что самая простая ходьба быстрым шагом - отличный способ улучшения кровообращения. Кардиологи рекомендуют гулять минимум 30-40 минут на свежем воздухе ежедневно.

7. Ковид.

«К сожалению, ковид тоже влияет на тромбообразование, - говорит профессор-кардиолог Елена Голухова. - Мы это особенно ярко видели в первую и вторую волну пандемии. У многих больных после COVID-19 диагностировали тромбозы коронарных сосудов с развитием инфарктов. Была велика вероятность развития тромбоэмболии легочной артерии (это крайне опасное состояние с высоким риском смерти в течение 30 минут. - Ред.)».

Российские медики одними из первых начали использовать для профилактики тромбозов у ковидных больных кроверазжижающие препараты. Эти лекарства способны спасти от сердечно-сосудистой катастрофы. И в то же время имеют противопоказания, назначать их должен врач, подчеркнула академик Голухова. Как пояснила эксперт, антикоагулянты, как правило, применяются в острой фазе заболевания и после выписки больного из стационара. А для пациентов с фибрилляцией предсердий, ИБС (ишемической болезнью сердца) и больных, которые перенесли стентирование коронарных артерий, антитромботическая терапия назначается пожизненно.