Точность до 10 метров. На Камчатке опробовали девайс, с которого туристы могут отправить сигнал бедствия в службу «112»

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КАЖДАЯ МИНУТА НА СЧЕТУ

На Камчатке билайн и компания «Вендзор» протестировали новейшую инновационную разработку, которая крайне важна для спасения потерявшихся или нуждающихся в срочной помощи туристов. На сети оператора было запущено устройство, позволяющее без спутниковой связи с точностью до 10 метров определить, где месторасположение тургруппы, подавшей сигнал бедствия. Сообщение в службу «112» будет направлено, где бы ни находились люди, даже в самых удаленных и труднодоступных местах.

Новая разработка является уникальной, особенно в условиях санкций, когда крупный оператор спутниковой связи перестал работать в России. Девайс передает информацию в радиусе до 55 км, в частности, отправляет текстовое сообщение, уникальный идентификатор и координаты пользователя за счет использования высокочастотных датчиков, позволяющих отслеживать местоположение.

В рамках тестирования устройства на Камчатке была смоделирована ситуация, которая происходит довольно часто в жизни. Условная группа туристов, находясь в горах на расстоянии более 20 км от вышки оператора, на которой был установлен девайс, подала сигнал бедствия. К людям сразу же отправили беспилотник, на котором был установлен датчик-ретранслятор. В течение 15 минут данные, необходимые для спасения пропавших, были переданы на передатчик девайса, а далее с помощью сети оператора информацию отправили в центр «112». Кстати, для поисков не обязательно использовать беспилотник, разработка может передавать данные напрямую.

СПАСЕМ БОЛЬШЕ ЖИЗНЕЙ

Благодаря девайсу времени для определения месторасположения группы потребовалось значительно меньше. Зачастую в таких ситуациях каждая минута на счету, и быстро оказанная помощь поможет сохранить тысячи жизней.

- С каждым годом турпоток на Камчатку растет - в сезон сюда приезжают тысячи туристов за «дикой» природой. Именно природа и становится источником различных ситуаций, в которых туристу необходимо сообщить о себе, о своем местонахождении, в том числе в экстренные службы. Тестирование нашей разработки на сети оператора показало хорошие результаты: мы смогли в реальном времени установить связь с потерявшимися туристами и передать их данные в ситуационный центр, - отметила Дарья Меркушева, директор компании «Вендзор».

Кстати, это не первое тестирование девайса. Ранее его эффективность проверили во время массового восхождения на Авачинский вулкан, но тогда информация передавалась не в «112», а на пульт компании.

- Запуск работы устройства на нашей сети - это действительно инновационное решение, раньше такого не делал никто, - сообщил Алексей Савченко, директор Камчатского отделения ПАО «ВымпелКом». - Это устройство нас заинтересовало, так как это логичное продолжение работы нашей компании по развитию технологий для спасения людей. Мы более 10 лет сотрудничаем с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт», работаем над технологической инфраструктурой поисков: от горячей линии и СМС-информирования до использования бигдаты и нейросетей для анализа присутствия людей на снимках с дронов. Кроме того, мы работали и продолжаем работать над развитием сети и увеличением покрытия в Камчатском крае, чтобы абоненты могли оставаться на связи с близкими в различных ситуациях.