Все добровольцы, так же как и мобилизованные, проходят дополнительную боевую подготовку в воинских частях. Фото: Кирилл БРАГА/РИА Новости
По зову сердца
После объявления в России частичной мобилизации стал заметен возросший интерес граждан к добровольному участию в специальной военной операции. Так, на портале «Госуслуги» зафиксировано более 70 тысяч запросов, как стать добровольцем. Учитывая ситуацию, было принято решение запустить специальный сервис под названием «Запись в добровольцы». Этот ресурс призван помочь гражданам получить все необходимые сведения, а также подать заявку на участие в спецоперации.
Если вам не пришла повестка, но вы хотите принять участие в СВО на добровольных началах, все, что теперь необходимо сделать, - это зайти на портал «Госуслуги» и нажать на баннер «Стать добровольцем». Дальнейшая процедура займет всего несколько минут: нужно подтвердить свои персональные и контактные данные, убедиться в соответствии критериям отбора, выбрать военкомат и отправить соответствующую заявку (см. также «Как отправить заявку на участие в СВО на портале «Госуслуги»). А затем дождаться, когда вам придет уведомление с датой и временем посещения военкомата и списком необходимых документов.
У граждан, которые подают заявку на участие в специальной военной операции, есть две возможности: быть добровольно призванными по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд.
При призыве по мобилизации контракт не заключается. При вступлении в добровольческие отряды контракт подписывается на конкретный срок - от 3 месяцев.
Как и все другие мобилизованные, добровольцы в обязательном порядке проходят дополнительную боевую подготовку в воинских частях, расположенных в пределах военного округа места призыва.
Фото: Сергей ПИВОВАРОВ/РИА Новости
ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС
Сколько будут получать участники СВО?
Денежное содержание военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, составляет не менее 195 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.
Сохранятся ли за ними рабочие места?
Да, с 21 сентября этого года для добровольцев устанавливаются такие же условия, как и для всех других мобилизованных граждан. Трудовой договор с добровольцем не прекращается, а приостанавливается, рабочее место за ним будет сохранено.
Налогов меньше, отпуск больше
Граждане, призванные по мобилизации, и добровольцы получают все льготы, на которые имеют право военнослужащие по контракту.
Это бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования.
Кроме того, все участники специальной военной операции, получившие статус «Ветеран боевых действий», приобретут дополнительные льготы. Это:
• компенсация 50% от платы за наем и содержание жилого помещения: услуги по управлению жилым домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, взнос на капремонт;
• освобождение от уплаты налога на имущество на один объект каждого вида: например, одну квартиру, один дом и один гараж одновременно;
• освобождение от уплаты земельного налога с 6 соток;
• льгота на транспортный налог (зависит от региона);
• обслуживание после выхода на пенсию в тех поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период службы;
• получение медпомощи по программе госгарантий вне очереди;
• возможность брать ежегодный отпуск в удобное время, право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней;
• дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календарных дней;
• ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии.
Фото: Александр КРЯЖЕВ/РИА Новости
Кредит подождет
Право на кредитные каникулы имеют все участники СВО - как мобилизованные, так и поступившие в отряды добровольцев.
Оформить отсрочку платежей можно по всем потребительским кредитам и займам, включая ипотеку и кредитные карты, которые заемщик взял до мобилизации или начала участия в специальной военной операции. Сделать это могут и индивидуальные предприниматели, которые мобилизованы или участвуют в СВО как добровольцы.
Размер кредитов и займов, а также их количество не имеют значения.
Кредитные каникулы предоставляются на срок участия в специальной военной операции плюс 30 дней.