Все добровольцы, так же как и мобилизованные, проходят дополнительную боевую подготовку в воинских частях. Фото: Кирилл БРАГА/РИА Новости

По зову сердца

После объявления в России частичной мобилизации стал заметен возросший интерес граждан к добровольному участию в специальной военной операции. Так, на портале «Госуслуги» зафиксировано более 70 тысяч запросов, как стать добровольцем. Учитывая ситуацию, было принято решение запустить специальный сервис под названием «Запись в добровольцы». Этот ресурс призван помочь гражданам получить все необходимые сведения, а также подать заявку на участие в спецоперации.

Если вам не пришла повестка, но вы хотите принять участие в СВО на добровольных началах, все, что теперь необходимо сделать, - это зайти на портал «Госуслуги» и нажать на баннер «Стать добровольцем». Дальнейшая процедура займет всего несколько минут: нужно подтвердить свои персональные и контактные данные, убедиться в соответствии критериям отбора, выбрать военкомат и отправить соответствующую заявку (см. также «Как отправить заявку на участие в СВО на портале «Госуслуги»). А затем дождаться, когда вам придет уведомление с датой и временем посещения военкомата и списком необходимых документов.

У граждан, которые подают заявку на участие в специальной военной операции, есть две возможности: быть добровольно призванными по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд.

При призыве по мобилизации контракт не заключается. При вступлении в добровольческие отряды контракт подписывается на конкретный срок - от 3 месяцев.

Как и все другие мобилизованные, добровольцы в обязательном порядке проходят дополнительную боевую подготовку в воинских частях, расположенных в пределах военного округа места призыва.

Фото: Сергей ПИВОВАРОВ/РИА Новости

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

Сколько будут получать участники СВО?

Денежное содержание военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, составляет не менее 195 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.

Сохранятся ли за ними рабочие места?

Да, с 21 сентября этого года для добровольцев устанавливаются такие же условия, как и для всех других мобилизованных граждан. Трудовой договор с добровольцем не прекращается, а приостанавливается, рабочее место за ним будет сохранено.

Налогов меньше, отпуск больше

Граждане, призванные по мобилизации, и добровольцы получают все льготы, на которые имеют право военнослужащие по контракту.

Это бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования.

Кроме того, все участники специальной военной операции, получившие статус «Ветеран боевых действий», приобретут дополнительные льготы. Это:

• компенсация 50% от платы за наем и содержание жилого помещения: услуги по управлению жилым домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, взнос на капремонт;

• освобождение от уплаты налога на имущество на один объект каждого вида: например, одну квартиру, один дом и один гараж одновременно;

• освобождение от уплаты земельного налога с 6 соток;

• льгота на транспортный налог (зависит от региона);

• обслуживание после выхода на пенсию в тех поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период службы;

• получение медпомощи по программе госгарантий вне очереди;

• возможность брать ежегодный отпуск в удобное время, право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней;

• дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календарных дней;

• ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии.

Фото: Александр КРЯЖЕВ/РИА Новости

Кредит подождет

Право на кредитные каникулы имеют все участники СВО - как мобилизованные, так и поступившие в отряды добровольцев.

Оформить отсрочку платежей можно по всем потребительским кредитам и займам, включая ипотеку и кредитные карты, которые заемщик взял до мобилизации или начала участия в специальной военной операции. Сделать это могут и индивидуальные предприниматели, которые мобилизованы или участвуют в СВО как добровольцы.

Размер кредитов и займов, а также их количество не имеют значения.

Кредитные каникулы предоставляются на срок участия в специальной военной операции плюс 30 дней.