Александр Васильев рассказал об многообразии ремесел в разных регионах России на Форуме креативных территорий

Фото: Форум креативных территорий в Нижнем Новгороде

Одним из спикеров Форума креативных территорий в Нижнем Новгороде стал историк моды, искусствовед и телеведущий Александр Васильев. Он прочел лекцию «Уникальная территория – уникальный промысел» о том, как многообразна русская культура и как важно беречь региональную идентичность в традиционных ремеслах.

Сейчас каждый регион России старается развивать локальные промыслы, сохранять историю края и рассказывать о его традициях и уникальности.

Васильев рассказал о классических образах и этапах развития народных промыслов нашей страны. По мнению эксперта, узнать и понять оригинальную философию своего региона можно через прикладное, сценическое и изобразительное искусство. Кроме того, традиционные мотивы русского мира могут стать элементами современной моды, а не только предметом изучения прошлого.

- Нужно популяризировать решение проблем XXI века для того, чтобы сделать все то, что было создано за сотни лет народного творчества, доступным, не только для наших современников, но и наших потомков. Потому что это самое важное – воспитать в детях и подростках интерес к декоративно-прикладному искусству, к творчеству, к умению, к ремесленному творчеству. Это великолепная задача и с точки зрения создания новых рабочих мест, и с точки зрения процветания искусства, - отметил Александр Васильев.

Эксперты форума – директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова и амбассадор проекта «АРТИстократия» Александр Васильев – подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере развития народных художественных промыслов Российской Федерации.

СПРАВКА

Проект «Комсомольской правды» «Самобранка», реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, знакомит читателей с уникальными народными промыслами и ремеслами и поддерживает идею популяризации уникальной народной культуры нашей страны.