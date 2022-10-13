Замминистра обороны России проверил ход подготовки мобилизованных граждан на полигонах

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров проверил ход подготовки и условия размещения граждан, призванных из запаса.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров проверил ход подготовки и условия размещения граждан, призванных из запаса.

«На военных полигонах, Юнус-Бек Евкуров заслушал доклады должностных лиц ответственных за организацию прохождения мобилизованными гражданами, курса боевой подготовки по своим военно-учетным специальностям и их боевого слаживания в составе подразделений», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

Герой России лично проинспектировал практические занятия по огневой и инженерной подготовке, тактической медицине и вождению боевых машин.

В развозе с офицерами курсов замглавы военного ведомства обратил особое внимание на подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов: «Важную роль в решении боевых задач специальной военной операции играют беспилотные летательные аппараты, что придаёт подготовке операторов БПЛА особый статус».

Отметим, что именно операторам беспилотников приходится наводить на цели высокоточное оружие и артиллерию. Без них сегодня современный бой выиграть становится с каждым днем труднее.

- Блеск в глазах, желание, люди стремятся овладеть специальностью, - доложил на полигоне генерал-полковнику офицер учебного батальона Роман Хлебников.

Генерал-полковник поговорил с мобилизованными. Они рассказали ему о том, как проходят занятия, о быте и насущных проблемах.

- Нет страха идти на войну. Деды воевали, и нам тоже надо за страну постоять. Занятия нравятся, стараемся выложиться по полной, - заявил мобилизованный Рамиль.