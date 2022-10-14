Глава Ленинградской области Александр Дрозденко представил обновленную услугу «Социальное такси»

С этого года «Социальное такси» в Ленинградской области работает в новом формате.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко 13 октября представил обновленный проект «Социальное такси». Сегодня эта услуга – одна из самых востребованных в регионе: ею пользуются более 80 тысяч человек. В апреле 2022 года она была трансформирована и начала работать в новом формате. В частности, областные власти расширили число категорий граждан, которые могут воспользоваться специальным транспортом, увеличили количество мест назначения и изменили правила работы с транспортными компаниями.

«Проект очень интересный и прозрачный – мы можем сразу видеть расходы бюджета, - рассказал губернатор Александр Дрозденко. - «Социальным такси» в регионе пользуется уже 80 тысяч жителей, к системе подключены 1400 водителей, хотя начиналось все с 2-3 машин в районах. Система также удобна для пользователей – инвалидов и водителей, все полностью автоматизировано. Считаю, что «Социальное такси» - одна из лучших социальных практик региона».

Глава региона Александр Дрозденко 13 октября представил обновленный проект «Социальное такси». Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Служба появилась в Ленинградской области в 2013 году для оказания транспортных услуг инвалидам, детям-инвалидам и другим людям, имеющим ограничения по здоровью. Благодаря ей маломобильные люди могут заказать специальный транспорт и с комфортом добраться до социально важных объектов. Список таких мест достаточно большой: это больницы, поликлиники и другие учреждения здравоохранения, органы соцзащиты, спортивные и культурные учреждения, органы исполнительной и законодательной власти, общественные организации инвалидов и другие пункты назначения.

В 2022 году в число жителей региона, имеющих право на бесплатное специальное транспортное обслуживание, было решено включить детей-инвалидов с третьей или второй степенью ограничения способности контролировать свое поведение. Кроме того, был расширен список объектов, куда ленинградцев может отвезти социальное такси: к нему добавились суды на территории Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. В апреле проект был запущен в новом формате. За прошедшие месяцы, с 1 апреля по 1 октября 2022 года, специальным транспортом воспользовались более 4,4 тысяч жителей региона. Ленинградцы совершили около 38 тысяч поездок.

Сегодня службы социального такси есть во всех муниципальных районах региона. Проект финансируется из областного бюджета и реализуется комитетом по социальной защите населения области. Его главная задача – расширить границ доступности мира для маломобильных людей, нуждающихся в помощи и поддержке, помочь им преодолеть бытовые трудности и повысить качество их жизни.

По словам губернатора, «Социальное такси» - одна из лучших социальных практик региона. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

В службе «Социальное такси» задействованы более тысячи автомобилей, в том числе и специализированные, предназначенные для поездок инвалидов. Такие машины оснащены специальным устройством для перевозки маломобильных граждан. Водители специального транспорта обучены навыкам обращения с пассажирами, имеющими ограничения по здоровью.

Заказать специальный транспорт можно в круглосуточной единой диспетчерской службе для приема заказов или на интернет-портале. Кроме того, для маломобильных пассажиров организована «горячая линия контроля качества», куда можно обращаться с вопросами или жалобами.