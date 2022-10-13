Бастрыкин: ВСУ ударили в Белгороде по лицею и школе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по фактам обстрелов территории Белгородской и Курской областей.

"По имеющимся сведениям 13 октября 2022 года украинские боевики совершили обстрел Белгорода. В результате разрушения причинены жилому многоквартирному дому. Также неразорвавшийся снаряд был обнаружен на спортивной площадке местного лицея. Кроме того, ВСУ обстреляли село Красное Шебекинского городского округа, имеются разрушения на территории школы", - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она также сообщили, что один из снарядов попал в частный дом в поселке Таврово в Белгородской области, на месте происшествия возник пожар.

В Курской области повреждена подстанция, обесточены два населенных пункта. Кроме того, незначительные повреждения причинены административным зданиям.

Следственный комитет России в рамках расследования установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

Есть уверенность, что Минобороны России этой ночью, а может утром также даст свою оценку происходящему.