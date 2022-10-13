Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, что Минобороны выпустило документ для военкоматов, в котором уточнены случаи права граждан на отсрочку от мобилизации, заговорили в соцсетях давно. Но подтверждений и подробностей до сих пор не было. И вот председатель оборонного Комитета Госдумы фактически подтвердил это Парламентской газете.

Андрей Картаполов про отсрочку от мобилизации отцам с тремя детьми в России в 2022 году

«Одно из важных изменений (в новом документе Минобороны. - «КП») - теперь для того, чтобы считаться не подлежащим призыву, нужно иметь на иждивении трех и более детей до 16 лет. А не четырех и более детей, как это предписывалось раньше,» - говорится в официальном издании российского парламента. Газета пишет, что глава Комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник запаса Андрей Картаполов подтвердил существование документа. Однако, как пояснил генерал, это документ категории «Для служебного пользования». Поэтому он до сих пор и не опубликован.

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Генерал Картаполов подчеркнул, что «это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации.»