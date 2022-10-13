Минобороны: многодетным не грозит мобилизация

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как известно 16 октября в России отмечается День отца. Незаметный такой праздник, как и сами работающие отцы дома. Прокормить и одеть троих детей сегодня не просто. Многие бы с радостью под мобилизацию, да хоть добровольцами в тыл врага.

Но многодетные женщины засыпали военное ведомство слезными обращениями. В Минобороны подумали и решили к празднику сделать многодетным мужчинам всеобщую бронь. Ведь кто-то же должен растить и кормить будущих солдат.

Появление такого ведомственного распоряжения подтвердил СМИ Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он назвал этот «подарок» жестом доброй воли Минобороны.

Согласно новеллы не подлежат мобилизации родители, у которых на иждивении трое и более детей до 16 лет, а не четыре и более, как это предписывалось ранее.