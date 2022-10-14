Анекдоты:Я думаю, что нектарины вывели люди, которым надоело брить персики

Только став мамой, понимаешь, что мультик про обезьянок вообще не смешной…

* * *

- Некоторых выдающихся людей очень хочется высечь на камне.

- Может, в камне?

- Нет.

* * *

Бабушка порадовалась, увидев на телеэкране четкую, слаженную работу уборщицы и полотера, но внук разъяснил, что это всего-навсего керлинг.

* * *

Жена возмущается, что я привел из садика ребенка в чужой куртке. Я не пойму, чего шуметь? Ребенок-то правильный.

* * *

- Я всем обязан интернету. Даже женился благодаря ему.

- На сайте знакомств познакомились?

- Не... У меня тогда модем сломался, вот я в театр сдуру и пошел.

* * *

Очень интересно после увольнения найти свою вакансию в этой фирме и узнать свои настоящие обязанности и зарплату.

* * *

Греко-римская борьба - это внутренняя борьба между желанием съездить в Рим и необходимостью купить гречку.

* * *

- А у вас есть рекомендации с прошлого места работы?

- Да, мне там порекомендовали поискать другую работу...

* * *

Ресторан грузинской кухни.

Искушенный посетитель придирчиво изучает меню, разочарованно хмурится. Все уже пробовал. Однако, дочитав меню до конца, светлеет:

- О! Дайте-ка порцию вот этого! Нет, дайте мне две порции амираджиби!

- Дарагой, это нэвозможно, - объясняет ему официант. - Не могу. Амираджиби - это наш дирэктор.

* * *

Запись в дневнике:

«На уроке ботаники съел наглядное пособие. Тов. родители, давайте деньги ребенку на завтрак!»

* * *

Полезный совет. Если вы ночью стоите за спиной человека, который получает деньги из банкомата, и не хотите, чтобы он вас боялся, легонько поцелуйте его в шею.

* * *

- Москва не резиновая, зачем вы сюда приезжаете?!

- Я приехал, чтобы мои будущие дети говорили: «Москва не резиновая, зачем вы сюда приезжаете?!»

* * *

Умирающая старушка зовет свою внучку и говорит ей:

- Послушай меня, внученька, я тебе завещаю свою ферму. Там 3 дома, 6 тракторов, 1 амбар, 1 курятник, 20 коров, 10 лошадей, 10 овец, 10 коз и 10 машин.

Внучка:

- Да ты что, бабуля! И где же находится эта ферма, о которой я даже не знала?

- В интернете.

* * *

Если вы не можете найти смысл жизни, попробуйте вспомнить, где вы последний раз им пользовались…

* * *

Что ни говорите, а телевидение потеряло былую силу. Каких-то 30 лет назад Чумак с Кашпировским вакцинировали бы 100% населения России за пару сеансов.