Анекдоты:Я думаю, что нектарины вывели люди, которым надоело брить персики

Только став мамой, понимаешь, что мультик про обезьянок вообще не смешной…
- Некоторых выдающихся людей очень хочется высечь на камне.
- Может, в камне?
- Нет.
Бабушка порадовалась, увидев на телеэкране четкую, слаженную работу уборщицы и полотера, но внук разъяснил, что это всего-навсего керлинг.
Жена возмущается, что я привел из садика ребенка в чужой куртке. Я не пойму, чего шуметь? Ребенок-то правильный.
- Я всем обязан интернету. Даже женился благодаря ему.
- На сайте знакомств познакомились?
- Не... У меня тогда модем сломался, вот я в театр сдуру и пошел.
* * *
Очень интересно после увольнения найти свою вакансию в этой фирме и узнать свои настоящие обязанности и зарплату.
Греко-римская борьба - это внутренняя борьба между желанием съездить в Рим и необходимостью купить гречку.
- А у вас есть рекомендации с прошлого места работы?
- Да, мне там порекомендовали поискать другую работу...
Ресторан грузинской кухни.
Искушенный посетитель придирчиво изучает меню, разочарованно хмурится. Все уже пробовал. Однако, дочитав меню до конца, светлеет:
- О! Дайте-ка порцию вот этого! Нет, дайте мне две порции амираджиби!
- Дарагой, это нэвозможно, - объясняет ему официант. - Не могу. Амираджиби - это наш дирэктор.
Запись в дневнике:
«На уроке ботаники съел наглядное пособие. Тов. родители, давайте деньги ребенку на завтрак!»
Полезный совет. Если вы ночью стоите за спиной человека, который получает деньги из банкомата, и не хотите, чтобы он вас боялся, легонько поцелуйте его в шею.
- Москва не резиновая, зачем вы сюда приезжаете?!
- Я приехал, чтобы мои будущие дети говорили: «Москва не резиновая, зачем вы сюда приезжаете?!»
Умирающая старушка зовет свою внучку и говорит ей:
- Послушай меня, внученька, я тебе завещаю свою ферму. Там 3 дома, 6 тракторов, 1 амбар, 1 курятник, 20 коров, 10 лошадей, 10 овец, 10 коз и 10 машин.
Внучка:
- Да ты что, бабуля! И где же находится эта ферма, о которой я даже не знала?
- В интернете.
Если вы не можете найти смысл жизни, попробуйте вспомнить, где вы последний раз им пользовались…
Что ни говорите, а телевидение потеряло былую силу. Каких-то 30 лет назад Чумак с Кашпировским вакцинировали бы 100% населения России за пару сеансов.