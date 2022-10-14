Что будет в новом «Ледниковом периоде»: Горячие танцы Лизы Арзамасовой на глазах у мужа и скандал с Маратом Башаровым

Начались съемки нового сезона ледового телешоу Первого канала "Ледниковый период". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на тревожные слухи, спортивно-развлекательный проект «Ледниковый период» (Первый) все же возвращается в эфир. 6 октября съемки первого выпуска шоу прошли в «Лужниках». Конечно, «КП» не смогла пропустить такое событие, поэтому представляет самый исчерпывающий путеводитель по новому сезону шоу, получившему жизнеутверждающее название «Снова вместе».

Авербухи против жулинских

Чтобы придать проекту пущей интриги, в концепцию заложили соревновательный момент. Теперь пары противостоят не только друг другу, но и команде-сопернице. 12 пар (полный состав см. ниже) разбили на две сборных — Ильи Авербуха и Александра Жулина, который жаловался ранее на то, что в проект его перестали звать, хоть и обещали — и с самого первого номера фигуристы и звезды шоу-бизнеса начнут складывать ценные баллы не только в личный зачет, но и в копилочку команды. Не станем раскрывать все карты, но скажем, что в первом же выпуске эта система даст плоды: обычно уравновешенный Авербух при поддержке Жени Медведевой (вернулась в шоу в паре с Даней Милохиным) обрушатся на судьей за заниженные, как им показалось, оценки.

К каждому дивану каждой сборной «прикрепили» по специальной ведущей: за жулинских работает Алина Загитова, за авербуховских — Анна Щербакова, новичок в мире ТВ, но не на льду, как-никак олимпийская чемпионка 2022 года. Выводить и уводить пары со льда будет по-прежнему острый на язык Алексей Ягудин.

Загитова тренировалась на дырке в стене

Некоторые речевые ошибки и зажатость Алины Загитовой перед грозной телекамерой стали фирменной фишкой предыдущего сезона «Ледника». Но далось это спортсменке очень нелегко.

— Я безумно переживала, — призналась в свежем интервью Ляйсан Утяшевой фигуристка. — Телевидение — это абсолютно другое, нежели фигурное катание. Там мы выражаем себя не словами, а жестами, эмоциями. Я чуть-чуть подготовилась перед премьерой. Мне дали репетитора, я с ним начала описывать дырку в стене, говорить разные скороговорки, разрабатывать рот. Рот у меня очень сильно устал — я думала, что там нет мышц, но откуда-то они там есть, появились. Чуть-чуть подготовилась и пошла на передачу. Это было сложно, там же еще с «ухом» надо говорить. Это тоже для меня новое, повторять за человеком, который в ухе сидит. Я 150 раз спотыкалась, переговаривала. Когда вела следующий сезон, сказала: все, хватит этого «уха». Я его отключала и говорила от себя. Стало намного легче.

Алексей Ягудин и Алина Загитова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Секс» Арзамасовой на глазах мужа

«Ледниковый период» — это не только и не столько спорт, сколько личный контакт между партнерами. Зачастую перерастающий в романтические отношения. Тем интереснее будет наблюдать за Елизаветой Арзамасовой, которая танцует на льду в паре с Никитой Кацалаповым уже в статусе жены продюсера и хореографа шоу Ильи Авербуха (но в чужой команде!). Первый же номер, конечно, вызвал кучу комплиментов и намеков от ведущего и судей. Практически все члены жюри не побоялись употребить в слух слово «секс», увидев раскрепощенность и грацию 27-летней звезды «Папиных дочек», которую страстно поддерживал молодой олимпийский чемпион. На каждое слово «секс» от судей камера давала крупный план Авербуха.

Супруга Ильи Авербуха Елизавета Арзамасова танцует в паре с Никитой Кацалаповым. Фото: Михаил ФРОЛОВ

— Как она раскрылась с этим партнером, правда, Илюш? — начал травить хореографа Алексей Ягудин. — Какой был полет! Сколько секса! И вот это я прохожу каждый год, когда на лед выходит Татьяна Тотьмянина (в этом году, как и в прошлом, выступает в паре с Иваном Колесниковым — Авт.). Нравится? С дебютом тебя, Илюша!

Справедливая Тарасова против буйного Башарова

Одиозному Марату Башарову, который и выигрывал «Ледниковый период», и вел его, повезло. Пока он избежал публичной казни. Ведь первые два эпизода шоу по состоянию здоровья пропустит Татьяна Анатольевна Тарасова, чуть ли не единственная, кто резко и справедливо осудил разборки актера с бывшей женой Екатериной Архаровой (тогда СМИ писали о пьяном рукоприкладстве Марата). Она назвала актера «идиотом», которого нужно изолировать от общества — «пусть посидит». Как мы помним, после скандала тренер и артист встретились в эфире шоу «Сегодня вечером» и ни чем хорошим это не закончилось — Тарасова потребовала извинений, Башаров отказался, тогда она покинула студию. Теперь им придется взаимодействовать в «Ледниковом периоде». И сценария тут два: или в эфире состоится картинное примирение, или оба будут делать вид, что ничего не случилось. Пока все идет ко второму варианту, ведь актер успел заявить, что никаких противоречий с Татьяной Анатольевной у него не было, а она, в свою очередь, ответила, что отношения с Маратом «не были испорчены».

Номер Оксаны Домниной и Марата Башарова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бероев сделал номер про СВО и готов идти на передовую

Не мог пройти проект и мимо актуальной повестки. Несмотря на всю развлекательную составляющую, «Ледник» всегда держит руку на пульсе — и в первом выпуске за связь с реальностью отвечал Егор Бероев, станцевавший в паре с Еленой Ильиных номер, посвященный СВО. Под милитаристский кавер цоевской «Кукушки» в исполнении Полины Гагариной (саундтрек драмы «Битва за Севастополь») актер шел по скользкому «минному полю» при помощи партнерши. Один раз даже по-настоящему упал. А сопровождали выступление фрагменты пронзительного стихотворения Константина Симонова «Жди меня», которые зачитал друг Бероева, действующий участник СВО. После номера Ильиных не смогла сдержать слез, а Егор, не раз игравший в военных фильмах, признался, что если придет повестка — он готов отдать долг родине и уклоняться не станет.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Команда Ильи Авербуха: Елена Ильиных и Егор Бероев, Валерия Ланская и Роман Костомаров, Евгения Медведева и Даня Милохин, Дарья Мороз и Максим Маринин, Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев, Виктория Синицина и Иван Скобрев.

Команда Александра Жулина: Оксана Домнина и Марат Башаров, Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко, Регина Тодоренко и Александр Энберт, Алла Михеева и Иван Букин, Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников.

А СУДЬИ КТО?

Состав арбитров будет регулярно меняться. В премьерном эпизоде девятого сезона оценивать номера участников доверили Татьяне Навке, ведущему Дмитрию Хрусталеву, приме Большого театра Светлане Захаровой, ведущей Елене Летучей и известному тренеру и педагогу Елене Чайковской, временно сменившей Татьяну Тарасову из-за проблем со здоровьем.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 18.20