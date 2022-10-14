Послать изменщика куда подальше - вот и вся месть

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Читатели с присущим им пылом продолжают обсуждать наиболее впечатлившие их материалы нашей рубрики.

«И ее повязала полиция»

Женская месть круче мужских двух

Валентина:

Мой дедушка был до поздней старости ходок, а бабушка его любовницам мстила. Жаловалась начальству на «профурсеток», писала в милицию кляузы, придумывая всякую чушь. И когда подруги бабушке говорили, мол, зачем так унижаться, она пожимала плечами: у нас семья, я буду за нее бороться!

Кира:

Моя подруга встречалась с парнем 6 лет, в планах было пожениться, пока он на работе не завел роман. Она встретилась с соперницей и предложила ей денег, крупную сумму, типа ипотеку закрыть. А во время передачи наличности разлучницу повязала полиция, подруга загодя заявила, что она вымогала у нее деньги. И чтобы не сесть, задержанная пообещала, что отстанет от мужика. И отстала!

Надежда:

Тошно читать истории, на что женщины идут, чтобы остаться с неверным мужиком. По-моему, единственный быстрый способ восстановить уязвленное самолюбие - это как раз послать такого мужа куда подальше!

Любовь:

Моя подруга однажды через специальную программку вычислила всех «сантехников Андреев» в телефоне мужа, потом собрала их в одну группу в ватсапе и объявила: почему они просто не могут не подружиться, у них же столько общего? Мстили дамы горе-супругу долго и изощренно, пока мужик пощады не попросил. А подруга разводиться с ним не стала, типа «и пропустить, как он будет страдать, - ну уж нет!».

Бубнит - значит любит

Как справится с мужчиной-занудой? Советы и маленькие хитрости для женщин

Жизнь с мужчиной-занудой лишена красок, но зато с ним надежно и безопасно, пришел к выводу наш колумнист, проанализировав вместе с психологом самые распространенные их типажи. Но стоит ли надежный тыл того, чтобы прожить пресную жизнь? У наших читателей на этот счет есть свое мнение (см. номер от 9 сентября с. г. и на сайте KP.RU).

Вероника:

Это вопрос - жить на вулкане или в тихой долине? Вот у моей подруги муж - истерик, он может орать целый вечер из-за того, что его кто-то подрезал на дороге, а у меня супруг - тихий зануда - хороший, милый и... очень предсказуемый. Я знаю, что он скажет, когда и зачем, и это... прекрасно. И ничего это не скучная жизнь, а очень комфортная. Я довольна.

Маша - Веронике:

У меня бы кукушка поехала, если бы рядом со мной постоянно кто-то нудел. Мужчина должен добавлять в жизнь праздника, а не поливать все вокруг белизной. Я даже смогу стерпеть жадного мужчину, но не зануду.

Павел:

А почему никто не говорит про женщин-зануд? Вы когда-нибудь пробовали взять не то полотенце? А положить его не на то место? Или, не дай бог, свернуть его неправильно?! Я так увольнения никогда не боялся, как взять полотенце у жены.

Клара:

Да бубнит он там в уголке и бубнит, зачем на это сильно внимание обращать? Зато педанты всегда большие мастера зарабатывать деньги. Если он кормилец и хороший семьянин, то с его бубнежом можно как-нибудь смириться. Не шваброй же он вас гоняет.

«Посмотрим» переводится как «никогда»

Моя твоя не понимай: Типичные фразы, которых лучше избегать, если не хочешь разозлить вторую половину

«Опять начинается!», «Ну что ты от меня хочешь?!», «Включи мозг» - фраз, которые могут вывести из себя женщин, много, но мужчины не перестают их повторять. Читатели в комментариях тоже вспомнили, что их больше всего бесит (см. номер от 23 сентября с. г. и на сайте KP.RU).

Татьяна:

Я на всю жизнь запомнила, как моя мама при каждом удобном случае кричала отцу: «Ты можешь вести себя как мужик?!», «Ты мужик или кто? Реши уже этот вопрос» и как сильно это задевало папу. У женщины всегда есть сильное искушение при ссоре побольнее задеть мужа, но всегда себя надо осекать. Просто запомните: вы потом пожалеете об этом.

Кристина:

А мой муж постоянно говорит: «Что ты ноешь?», и меня просто выносит от этой фразы, потому что я не ною, а делюсь с ним проблемами, хочу получить какое-то сочувствие, мы же в конце концов семья. Но его мои разговоры раздражают, может, нам уже пора развестись?

Валерия:

Ой, я даже список составила любимых отмазок моего мужа. «Посмотрим!» читается как «Никогда» или «Отстань», только мягче, в зависимости от интонации. «Поговорим завтра, что на ночь это обсуждать?» переводится как «Я не буду решать этот вопрос и утром тоже. Сама, сама». «Относись к этому проще» на мужском языке - «Все это ваша женская чушь, слушать не хочу», и моя любимая короночка «А я тебе говорил!», что означает: «Я в семье самый умный, пропала бы ты без меня, несмышленая сирота!».

Поэтому я к таким ответам разговор и не подвожу, сразу ставлю перед фактом. И никто никого не бесит.

Марина:

А мой как-то научился отключаться от моих разговоров, сидит в такт кивает «угу», «ага», «посмотрим», в айпаде копается, поэтому время от времени я говорю: «Повтори, что я сказала». У него каждый раз такое испуганное лицо! Просто отдельный вид удовольствия. Ох уж эти милые семейные радости!