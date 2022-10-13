Герой спецоперации «Z» сержант Гафуров отразил нападение диверсантов на колонну

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Тот уже не хитрый, о ком все говорят, что он хитер», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А а еще повторял свои знаменитые слова: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

УНИЧТОЖИЛ МЕТКИМИ ВЫСТРЕЛАМИ ПУЛЕМЕТЧИКОВ

Ефрейтор Денис ШЕВЕРЕВ

«Ефрейтор Денис Шеверев в составе батальонно-тактической группы российских военнослужащих выполнял боевые задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь в направлении поселка, российские подразделения встретили ожесточенное сопротивление противника. В ходе активных наступательных действий Денис Шеверев, действуя смело и решительно, вел прицельный огонь по позициям противника. В ходе боя лично уничтожил из штатного оружия пулеметный расчет националистов, удерживающих под контролем дорожную развязку, чем обеспечил стремительное продвижение наших подразделений в заданном направлении».

ПРОБИЛ БРЕШЬ В ОБОРОНЕ НАЦИОНАЛИСТОВ

Ефрейтор Сергей ШТРЫКОВ

«Ефрейтор Сергей Штрыков, действуя в составе самоходно-артиллерийского дивизиона, выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступления российских батальонно-тактических групп в районах, удерживаемых украинскими националистами. Действуя в составе расчета артиллерийского орудия, ведя прицельный огонь по объектам противника, Сергей уничтожил до 30 националистов. Прицельная стрельба ефрейтора Штыркова по объектам боевиков создала брешь в их оборонительном рубеже. Нанеся урон, оперативно обеспечил перемещение орудия на запасную позицию, чем исключил возможность его поражения ответным артиллерийским огнем.

Смелость, профессионализм и отвага ефрейтора Сергея Штрыкова позволили выполнить поставленные перед артиллеристами огневые задачи и обеспечить наступление российских подразделений».

ПОДДЕРЖАЛ МОТОСТРЕЛКОВ МЕТКИМ АРТОГНЕМ

Сержант Денис ПЕТУХОВ

«Действуя в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, сержант Денис Петухов выполнял задачи по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений, ведущих ожесточенные бои с украинскими националистами. В ходе боев с вооруженными боевиками Денис, несмотря на артиллерийский обстрел со стороны боевиков, прицельным огнем самоходной артиллерийской установки уничтожил 3 единицы автомобильной техники и до 35 националистов. Смелость и отвага сержанта Петухова позволили нанести существенный урон вооруженным формированиям националистов и обеспечить развитие наступления мотострелков на вражеские позиции».

ОТРАЗИЛ НАПАДЕНИЕ ДИВЕРСАНТОВ НА КОЛОННУ

Сержант Александр ГАФУРОВ

«Командир отделения роты материального обеспечения, сержант Александр Гафуров возглавлял колонну с запасами материальных средств, совершающую марш в район ведения активных боевых действий. Противник, стремясь пресечь своевременное обеспечение российских подразделений на передовой, силами диверсионной группы атаковал колонну. Немедленно оценив ситуацию, сержант Александр Гафуров отдал приказ занять оборону. Личный состав колонны под руководством Александра приступил к отражению нападения противника. Благодаря грамотному использованию условий местности, умелому руководству сержанта Гафурова подчиненным личным составом, боевики, понеся потери, отступили. Сам Александр в ходе боя лично уничтожил 3 националистов. Мужество, героизм, а также профессионализм сержанта Александра Гафурова позволили сохранить запасы материальных средств, предназначенных для российских подразделений и доставить их на позиции своевременно».